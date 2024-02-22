"المسعود للسيارات" تحقق مبيعات قياسية للسيارات المستعملة المعتمدة خلال شهر يناير 2024

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت شركة "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات "نيسان" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن تحقيق مبيعات استثنائية من السيارات المستعملة المعتمدة من نيسان خلال الشهر الأول من عام 2024.
يتطلع الكثير من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف جديدة مع بداية كل عام، بما في ذلك اقتناء سيارة تلبي احتياجاتهم على مستوى الجودة والموثوقية والقيمة. ولاقت مجموعة السيارات المستعملة المعتمدة في "المسعود للسيارات" إقبالاً استثنائياً من قبل العملاء، إذ ارتفعت مبيعات هذه الفئة من المركبات على نحو ملحوظ خلال شهر يناير، بنسبة بلغت 36% زيادة عن المتوسط الشهري للسنة المالية 2023.
وتعد سيارات الدفع الرباعي الخيار الأفضل لدى العملاء، إذ بلغت نسبتها 87% من إجمالي السيارات المباعة، ما يجسد أسلوب حياة سكان الإمارة المتميز بالتركيز على سلامة الأسرة والراحة وشغف الاستمتاع بالمغامرات البرية. وتواصل نيسان باترول الحفاظ على ريادتها كخيار مفضل لدى محبي السيارات في مناطق أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، مع تزايد الاهتمام بالطرازات ذات الدفع الرباعي ومن بينها نيسان إكس-تيرا وإكس-تريل، ما يوفر رؤية واضحة لتفضيلات العملاء الذين يختارون اقتناء المركبات من صالات المسعود للسيارات.
ويعد توفر طرازات 2023 في حالة ممتازة مع أميال منخفضة من أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا المستوى من المبيعات خلال شهر يناير، ما أدى إلى جذب العملاء الراغبين باقتناء أحدث طرازات السيارات بميزات استثنائية وبمستويات عالية من القيمة. وفي الإطار ذاته، تولي "المسعود للسيارات" أهمية خاصة لتميز الخدمات، مع التركيز على ضمان أعلى معايير خدمة العملاء مع الحرص على توفير خدمات استثنائية خلال مرحلة ما بعد البيع.
ويعكس نجاح "المسعود للسيارات" الاتجاهات والتفضيلات ذات الصلة باقتناء السيارات على نطاق واسع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشهد سوق السيارات المستعملة نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مع توسع غير مسبوق عام 2023 مدفوعاً بالتحول على مستوى تفضيلات المستهلكين. كما صارت الأجيال الشابة أكثر وعياً بالواقع الاقتصادي وأكثر حذراً لناحية الإنفاق، ما يدفعهم لاختيار السيارات المستعملة المتميزة بمستويات عالية من الجودة والراحة مع الميزات المتقدمة، كبديل للمركبات الجديدة[1].
وأعرب بشير جميِّل، مدير المبيعات والتسويق في شركة "المسعود للسيارات" عن سعادته بالإنجاز، قائلاً: "يسعدنا أن نبدأ العام الجديد بتحقيق مثل هذا الإنجاز الاستثنائي. ويعد الأداء المتميز الذي أظهرته شركتنا خلال الشهر الأول من هذا العام، بمثابة مؤشر واضح على ثقة عملائنا في جودة وقيمة وموثوقية عروضنا عبر قطاع السيارات المعتمدة المستعملة. وتشهد السوق استمراراً في نمو الإقبال من قبل العملاء لاقتناء السيارات المستعملة المعتمدة، ما يدفعنا للحرص على الوفاء بالتزاماتنا وضمان أعلى معايير الجودة لسياراتنا من هذه الفئة، ما يضمن راحة البال المتكاملة للعملاء عند اختيار سياراتهم ضمن مجموعة واسعة من الطرازات التي نوفرها لهم."
ويرتقي "برنامج الثقة من المسعود" بمزايا هذا العرض، بفضل إمكانية استبدال السيارة في غضون 15 يوماً من تاريخ الشراء، كما يشمل هذا البرنامج ضماناً لمدة خمس سنوات للسيارات المستعملة والمعتمدة وباقة خدمة المسعود التي تشمل الصيانة والمساعدة على الطريق على مدار 24/7، ما يضمن راحة البال ويعزز مستويات الموثوقية عند اقتناء السيارات. بينما يوفر برنامج "الاختيار الذكي" من نيسان، المزيد من المزايا بعد اقتناء السيارات بفضل برنامج الضمان لمدة 12 شهرا أو 30 ألف كم، وتغطية الضمان الممددة، بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة ولمدة عام. وتخضع كل مركبة في إطار هذا البرنامج لعملية فحص وتجديد صارمة لأكثر من 167 نقطة، ويشمل البرنامج أيضا المركبات التي يصل عمرها إلى 6 سنوات أو التي قطعت مسافة تصل إلى 150 ألف كيلومتر، ما يوفر للعملاء مجموعة واسعة من السيارات الموثوقة ذات الجودة العالية.
للمزيد من المعلومات، أو للتعرف على المجموعة المتنوعة من سيارات نيسان المستعملة المعتمدة المتاحة ضمن هذا العرض الممدد، يرجى زيارة تطبق الشروط والأحكام.
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