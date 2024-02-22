الكابلات العُمانية تعلن عن انضمام اركان ايدوجدو كرئيس تنفيذي جديد للشركة

(MENAFN
- Onliii Communications) أعلنت صناعة الكابلات العمانية، الشركة العمانية الرائدة في صناعة الكابلات والأنظمة، جزء من مجموعة بريسميان، عن انضمام اركان ايدوجدو، كرئيس تنفيذي جديد للشركة.
يأتي هذا القرار، الذي تم الكشف عنه لبورصة مسقط، بعد انتقال الرئيسة التنفيذية الحالية سينزيا فاريسي، إلى تنفيذ مهام إستراتيجية وعالمية ضمن مجموعة بريسميان. وقام مجلس الإدارة شركة صناعة الكابلات العمانية بتكريم سينزيا فاريسي، لمساهماتها الكبيرة وخدماتها وإنجازاتها التي تحققت خلال فترة عملها كرئيسة تنفيذية، حيث تمنوا لها التوفيق والنجاح في المهام العالمية الجديدة المسندة إليها.
يتمتع اركان ايدوجدو، بخبرة واسعة حيث عمل في العديد من المجالات من ضمنها: الخدمات اللوجستية، التحسين المستمر، البحث والتطوير، ضمان الجودة، والإدارة. كما شغل العديد من المناصب، منها الرئيس التنفيذي لأوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا في مجموعة بريسميان منذ عام 2019، والرئيس التنفيذي لشركة "تورك بريسميان كابلو". وأعرب مجلس الإدارة عن ثقته في أن خبرة ايدوجدو، ستساهم بشكل كبير في تطوير واستمرار نجاح ونمو شركة صناعة الكابلات العُمانية.
وقال اركان ايدوجدو، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة صناعة الكابلات العمانية: "أشعر بالفخر والإلهام على إتاحة الفرصة لتولي هذا المنصب، حيث أتطلع إلى العمل مع مجلس الإدارة وفريق القيادة لدينا لاستكمال مسيرة التطور والانتقال إلى مراحل جديدة من النمو، والالتزام بدفع القيمة المستدامة وتحقيق نتائج قوية للمجموعة، والعمل بشكل وثيق مع عملائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة."
وتتطلع شركة صناعة الكابلات العُمانية إلى الاستمرار في تحقيق النجاح تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد اركان ايدوجدو.
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