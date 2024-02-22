IBM للخدمات الاستشارية تساهم في تطوير الانظمة التشغيلية لمجموعة الفطيم وإثراء تجربة العملاء

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2024 – أعلنت شركة IBM للخدمات الاستشارية عن اختيارها من قبل مجموعة الفطيم لإعادة تصميم تجربة العملاء لبرنامج مكافآت بلو وتطوير البنية الرقمية للمجموعة من خلال مشاريع واسعة النطاق لنقل البيانات.
قامت IBM للخدمات الاستشارية بإعادة تصميم المنصة الرقمية لبرنامج مكافآت بلو، والتي تتضمن تصنيفات خاصة بخبرة المستخدم ومجموعة التكنولوجيا وفرق الأعمال لتقديم تجربة شخصية. وأسفر عن منصة متكاملة خاصة باحتياجات المستخدمين وأفضلياتهم؛ مما يؤدي إلى الحصول على مكافآت شخصية وتجربة سلسلة في تسع أسواق متنوعة. ومنذ إعادة إطلاق البرنامج، شهدت مكافآت بلو نموًا كبيراً، والذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 3 ملايين مستخدم، و400,000 مستخدم نشط شهريًا، مع استمرار مبادرات لتحسين تجربة العملاء.
تعد البيانات الغير المهيكلة والمنفصلة من أهم التحديات التي واجهت مجموعة الفطيم وأعاقت الكفاءة التشغيلية الخاصة بها، وقد استعانت المجموعةبالخدمات الاستشارية لدىIBM لإدارة رحلة تحويل البيانات الخاصة بها. وبالاستفادة من خبراتها وشراكاتها مع Microsoft وSAP، قامت شركة IBM بتقديم منصة رقمية حديثة توحد البيانات من قطاعات متنوعة مثل السيارات، والتجزئة، والعقارات، والتمويل وغيرها. وتؤدي قاعدة البيانات المتكاملة الجديدة من تمكين مجموعة الفطيم من تحسين الشفافية واتخاذ القرارات وإرساء أساس متين لنمو الإيرادات في المستقبل.
قام الفريق الاستشاري من IBM بتنفيذ مشروع تطوير المنصة باستخدام أدوات مثل IBM HANA Impact Assessment وIBM HANAtization وData Reconciliation وموائمة البيانات للحد من المخاطر وتسريع التحول. كما قامت IBM بالتعاون مع شركاء مثل SAP وMicrosoft، بتبسيط عملية ترحيل البيانات من خلال SAP S/4HANA وتحديث حلولها على Microsoft Azure لزيادة الكفاءة وسرعة الانتقال وتحقيق فوائد خاصة الاستدامة البيئية.
ومن جهته، قال هيمانشو شريفاستافا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى مجموعة الفطيم: "نحن متحمسون للتعاون مع شركة IBM للخدمات الاستشارية لتحقيق مستقبل رقمي ناجح أساسه التميز في خدمة العملاء. ونحن على استعداد تام لخوض رحلة التحول الرقمي لمجموعة الفطيم وإثراء تجربة العملاء المتكاملة."
قال بيل فاريل، الشريك الإداري للخدمات الاستشارية في IBMفي الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون باختيارنا من قبل مجموعة الفطيم كشريك استشاري معتمد لتحسين تجارب العملاء وتحويل بنيتهم التحتية الرقمية، و تقديم الدعم الكامل من خلال خبراتنا و استراتيجيتنا الشاملة ." وأضاف: " يجسد هذا التعاون التزام المجموعة بتعزيز الكفاءة والقيمة التي تساهم في تطويرالعمليات التجارية وتحسين تجربة العملاء".
والجدير بالذكر أن هذه الشراكات الناجحة بين IBM ومجموعة الفطيم هي مثال لقوة الشراكات والتحول القائم على البيانات في تحقيق النمو المستدام وتحقيق الريادة في الأسواق.
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