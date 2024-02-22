تعرفوا على تقنيات الواقع المعزز من "سناب" ضمن قمة الويب قطر 2024

(MENAFN
- Weber Shandwick) يتفاعل أكثر من 85% من مستخدمي سناب شات اليوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع العدسات التي تستخدم تقنية الواقع المعزز، ولهذه التقنية دور مهم وغير مسبوق في تعزيز العلاقات الاجتماعية من خلال وسائل الاتصال الحديثة. وخلال مشاركتها في قمة الويب المقبلة التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 26 و29 فبراير، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، تدعو سناب الزوّار للاطلاع على تجارب الواقع المعزز المبتكرة التي تقدمها، والتعرف على دور التكنولوجيا في تغيير الطريقة التي نرى بها العالم من حولنا.
منصة Creators LENScape
ساهم أكثر من 350 ألف من المطورين وصناع محتوى الواقع المعزز من حول العالم في بناء ما يصل إلى 3.5 مليون عدسة للواقع المعزز، والتي تمت مشاهدتها لأكثر من 3 تريليونات مرة. وللمرة الأولى على مستوى المنطقة، ستقوم شركة سناب باستعراض أعمال صناع محتوى الواقع المعزز في المنطقة والعالم خلال القمة المرتقبة في قطر. وفي تجربة مستوحاة من جدار الشهرة، ستتيح منصة Creators LENScape المجهزة لمرايا فانيتي للزوار فرصة خوض تجارب متنوعة مثل full face tracking, garment segmentation, face distortion. وستتيح تقنية رموز سناب مع تقنيات عدسات العالم إمكانية عرض تسجيلات العدسات الخاصة بصناع المحتوى، وستسمح للزوار باختبار تجربة تقسيم الأرض والتعرف على الصوت وتصميم أشياء ثلاثية الأبعاد. وتهدف هذه التجربة لعرض كيفية استخدام المطورين وصناع محتوى الواقع المعزز لاستوديو العدسات من سناب في إثراء تجربتهم الإبداعية وتطوير أعمالهم.
سناب BillboARds
تقدم سناب نقطة اتصال تفاعلية ثانية تعرض نخبة من أهم الشركاء المحليين والعالميين، وتستعرض تطبيقات متطورة لتقنية الواقع المعزز في مختلف الصناعات. يوفر الواقع المعزز إسقاطات رقمية للعالم الذي نراه من حولنا، وتستفيد شركة سناب من مكانتها الرائدة في هذا المجال لمساعدة الشركاء في جميع أنحاء المنطقة، وتمكينهم من زيادة عائد الاستثمار.
وإن هذه العدسات التي بدأت كتجربة للتسلية فقط تحوّلت اليوم إلى وسيلة تلعب دورًا كبيرًا في العديد من قطاعات الأعمال، بما فيها قطاع الموضة والجمال والرياضة والسياحة وغيرها. وخلال زيارتكم لقمة الويب في قطر، يمكنكم التعرف على كيفية قيام العلامات التجارية بإنشاء غرف قياس افتراضية لمستخدمي سناب شات، لتمكينهم من تجربة أحدث تصاميم الأزياء الراقية، ومنتجات المكياج الجديدة افتراضيًا، أو حتى التدرب مع الرياضيين المفضلين لديهم. إن لتقنية الواقع المعزز دور كبير في مساعدة العلامات التجارية على التواصل مع عملائها وإثراء تجربتهم التفاعلية معها لتكون أكثر كفاءة، سواء من خلال تقنية تتبع الأشعة من سناب شات، أو غيرها من التقنيات مثل تجارب الواقع المعزز (try-ons) أو الألعاب وعدسات الوجه والعالم.
كشك تصوير مستقبل التكنولوجيا
تواصل شركة سناب القيام بدور رائد في عرض مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي للعالم، وخلال مشاركتها في قمة الويب قطر، ستقدم منصة تفاعلية أخرى هي عبارة عن كشك تصوير بعنوان "مستقبل التكنولوجيا". سيتمكن الزوار من تحويل وجوههم إلى شخصيات أنمي مع عرض المؤثرات البصرية التي تدمج الواقع بالفن الرقمي. وستمكّن المنصة الزوار من استكشاف الإمكانيات اللامحدودة التي يمكن أن يوفرها الواقع المعزز خلال السنوات المقبلة.
تسعى سناب شات من خلال مشاركتها في النسخة الافتتاحية من قمة الويب في قطر لمواصلة إرثها العريق المتجذر في الحياة اليومية لسكان دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير منصة فريدة تجمع بين الجانبين المحلي والعالمي، واستكشاف المكانة الرائدة لشركة سناب في مجال الواقع المعزز، ومدى أهميتها في المنطقة كأداة لدعم أجندات التحول الرقمي.
يمكن للراغبين بالاطلاع على تجارب الواقع المعزز التي تقدمها شركة سناب خلال مشاركتها في قمة الويب في قطر مسح رمز سناب شات أدناه، لخوض تجربة لا مثيل لها.
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