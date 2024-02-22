بعد دورة ناجحة وقياسية معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة يعود إلى أبوظبي في أبريل 2025

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) أبوظبي، الإمارات العربية المتّحدة، 15 فبراير 2024: اختتم معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة (MEFCC)، أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، الدورة 12 محطماً الرقم القياسي من حيث عدد الحضور مقارنةً بالعام الماضي حيث اجتمع آلاف الأشخاص من هواة هذا العالم المميّز في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) للاحتفال بعطلة نهاية أسبوع مع مجتمع محبي ثقافة البوب، بدءاً من الأفلام والأعمال التلفزيونية والخيال العلمي والأنمي والمانجا وعروض الكوسبلاي والألعاب والقصص المصورة والمقتنيات.
ونُظّمت هذه الفعالية الثقافية الشعبية التي اشتدّ ترقّبها بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وقد حملت هذا العام للجماهير مرة أخرى مجموعة رائعة من الندوات واللقاءات مع المشاهير والعروض الموسيقية والترفيهية وغيرها الكثير. ويعود معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة في الدورة 13 العام القادم من 18 ولغاية 20 أبريل 2025 في أبوظبي.
من جهته، قال لوي بينهيرو، مدير معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة: "يسعدنا جداً أن نقدّم نسخة استثنائية أخرى من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة هذا العام لمجتمعنا الحبيب من الهواة والعارضين والشركاء. مع برنامج شامل يغطي كامل جوانب الثقافة الشعبية، ومجموعة من المحطات التي تجذب الجماهير، شكّل معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة لعام 2024 حدثاً لا مثيل له في العاصمة الإماراتية."
"ولم يكن هذا الإنجاز ممكنًا لولا الدعم الذي لا يقدر بثمن من العديد من شركائنا والجهات الراعية والعارضة، ومجتمعنا من الهواة الشغوفين الذين يشكلون القلب النابض لمعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة. نشعر بفخر كبير بهذا النجاح، ونتطلع إلى النسخ المقبلة من هذا المعرض الذي يشتدّ ترقّبه سنوياً على أمل لقائكم مرة أخرى في عام 2025."
لقد أصبح معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة مرادفاً لتجربة مذهلة ينتظرها الهواة والعائلات على حدٍ سواء. ولا شكّ في أنّ القائمة الاستثنائية من المشاهير والمشاركين لهذا العام تؤكّد على عمق وتنوع المواهب عبر مختلف أوجه عالم الترفيه، كما وزود هذا الحدث المجتمع الإبداعي أيضاً بمنصّة قوية لمشاركة وجهات نظره وأحلامه وطموحاته.
وشارك في دورة عام 2024 مجموعة مميزة من المشاهير القادمين من عوالم مختلفة، مثل ون بيس ومارفل وستار وورز، بمن فيهم الممثل والمنتج الحائز على جائزة جولدن جلوب أوسكار إيزاك، ونجم ون بيس إيناكي جودوي، وشريكه في البطولة النجم تاز سكايلر، وجيمس وأوليفر فيلبس، التوأمان ويزلي من سلسلة أفلام هاري بوتر، وممثل ستار وورز الشهير، تيمويرا موريسون؛ وصوفيا دي مارتينو من لوكي. كما استضافت الفعالية عدداً من مشاهير التمثيل الصوتي، بمن فيهم تروي باكر، مؤدي صوت جويل في لعبة ذا لاست أوف أس، وفرانك ويلكر وبيتر كولين، مؤديا شخصيتَي أوبتموس برايم وميجاترون في أفلام ترانسفورمرز، والممثلون الصوتيون اليابانيون شو هايامي، الذي أدّى أصوات شخصيات في أعمال أنمي شهيرة، بما فيها بليتش ودراجون بول زد، وتورو فورويا، مؤدي صوت سابو، ويويتشي تاكاهاشي، مؤلف كابتن تسوباسا (كابتن ماجد).
واستمتع الحضور في الفعالية بعدد من الفقرات المميزة مثل مقابلة النجوم، حيث تمكن الزوار من مقابلة المشاهير المفضلين لديهم واكتساب ذكريات معهم ترافقهم مدى العمر، ونادي مبدعي القصص المصورة حيث أمكن للهواة طلب أعمال فنية مخصصة؛ وممشى الفنانين الذي ضم فنانين ناشئين ومتمرّسين محليين ومن المنطقة قاموا بعرض أحدث أعمالهم وبيعها خلال الفعالية.
واستمتع الحضور من مختلف الأعمار بعروض الموسيقى والرقص الحية في فستيفال بلازا، في حين استقبلت شاحنات المأكولات والمشروبات العائلات والأصدقاء لتذوق أشهى الخيارات.
وشهدت دورة هذا العام من المعرض فقرة "معرض هواة المقتنيات" الجديدة، والتي شكلت مجتمعاً جديداً من محبي المقتنيات النادرة، بما فيها أغراض موقّعة ومستخدمة في الأفلام والأعمال التلفزيونية، ومجسمات، وقصص مصورة مُقيّمة، وبطاقات تداول، والكثير غيرها.
كما استمتع الضيوف بالقرية اليابانية، الإضافة المميزة والأحدث في المعرض، حيث جمعت الأوتاكو والساموراي، ووفرت العديد من التجارب اليابانية التقليدية والحديثة، في حين شكلت منطقة الألعاب وجهة لمحبي ألعاب الفيديو والبطولات وتكنولوجيا الترفيه
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