فرنسا في معرض جلفود 2024 مزيج من الجودة، الاستدامة والابتكار

(MENAFN
- BUSINESSFRANCE) الإمارات العربية المتحدة - فبراير 2024 - مع انعقاد الدورة المقبلة من معرض الخليج للأغذية - جلفود، أكبر المعارض التجارية السنوية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم، الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2024، ستقوم بيزنس فرانس ، الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، بتنظيم المشاركة الفرنسية في المعرض التي ستضم 96 شركة فرنسية تعرض أحدث العلامات التجارية الفرنسية في مجال الأغذية والمشروبات، موزعة على أربعة أجنحة متخصصة: المشروبات في زعبيل 2، منتجات الألبان في القاعة 1، اللحوم في القاعة 3، والأغذية العالمية في قاعة الشيخ سعيد 2، حيث ستقدم وكالة بيزنس فرانس في المنصة S2-B70 سوقها المخصصة ماركت بلايس بيزنس فرانس.
يعد قطاع المأكولات والمشروبات الفرنسي بمثابة شهادة على التراث الغذائي الغني للبلاد وسعيها الدؤوب لتحقيق التميز في مجال فن الطهي. وبما تشتهر به عالميًا من مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة، بما في ذلك الأجبان، الحلويات، اللحوم والمشروبات، حجزت فرنسا مكانة لنفسها كمنارة للفنون الغذائية والابتكار. ولا يعد هذا القطاع محوريا للاقتصاد الوطني فحسب، إذ يساهم بشكل كبير في صادرات فرنسا، ولكنه يجسد أيضا جوهر الثقافة الفرنسية، مؤكدا على أهمية الذوق والحرفية والتقاليد. وفي الوقت نفسه، تعد فرنسا في طليعة تبني الممارسات المستدامة، والزراعة العضوية، وتكنولوجيا الأغذية المتطورة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على خيارات غذائية مسؤولة بيئيا وصحية. تستمر صناعة التكنولوجيا الزراعية الفرنسية في التطور، حيث توازن تراثها التاريخي الغني مع الابتكارات الحديثة، وبالتالي تحافظ على مكانتها كرائدة عالميًا في مجال الأغذية، المشهورة بجودتها والتزامها بالاستدامة.
الإمارات وفرنسا شراكة استراتيجية
تماشياً مع رؤية دبي 2050 لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، تبدي فرنسا التزامها بتحالف استراتيجي يهدف إلى إثراء قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال نهج ثلاثي المحاور: الجودة ،الاستدامة والابتكار. إن هذا الاسهام الفرنسي ليس مجرد بيان التزام بالتميز الغذائي العالمي؛ بل أنه دليل حاسم في تعزيز العلاقات التجارية الفرنسية الإماراتية. وتتجلى هذه الديناميكية الإيجابية في النمو الملحوظ للصادرات الفرنسية إلى الإمارات، والتي شهدت زيادة بنسبة 26% لتبلغ 501 مليون يورو في عام 2022. في الواقع، تمثل 26% من هذه الصادرات مستحضرات أساسها الحبوب، و14% لمنتجات الألبان. ولا يسلط هذا الأداء الضوء على القيمة المضافة للمنتجات الفرنسية في السوق الإماراتية فحسب، بل يشهد أيضًا على تعاون مثمر ومزدهر، بما يتماشى مع التطلعات طويلة المدى لكلا البلدين لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار القطاعي.
عروض متخصصة ثقافيا ومستدامة
تماشياً مع القيم الثقافية والقوانين الغذائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ستقدم فرنسا مجموعة مختارة من المنتجات الحلال المعتمدة والمأكولات الفرنسية والشرق أوسطية المدمجة. علاوة على ذلك، تلتزم فرنسا بالزراعة العضوية
وممارسات الإنتاج المستدام التي تلبي احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تفضل الخيارات الغذائية المسؤولة بيئياً والمراعية للصحة.
الالتزام بالصحة والعافية
إدراكًا منها لتركيز دولة الإمارات العربية المتحدة المتزايد على الصحة والعافية، من المقرر أن تعرض فرنسا مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي هذا الطلب خلال معرض جلفود 2024 المقبل. وقد تم تنسيق هذه المجموعة بدقة لتشمل المنتجات العضوية، التي تتم زراعتها دون استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الاصطناعية، مما يضمن حصول المستهلكين على الأطعمة التي تدعم أسلوب حياة صحي والاستدامة البيئية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين الخيارات الخالية من الغلوتين لتلبية احتياجات وتفضيلات الأفراد الذين يعانون من حساسية الغلوتين أو مرض الاضطرابات الهضمية، وبالتالي تعزيز الشمولية في الأكل الصحي.
علاوة على ذلك، فإن التركيز على المنتجات منخفضة السعرات الحرارية يتماشى مع اتجاه أوسع نحو التحكم في الوزن ومكافحة أمراض نمط الحياة، مما يوفر للمستهلكين خيارات واسعة لا تهمل الذوق وتدعم أهدافهم الصحية. لا تُظهر هذه المجموعة من المنتجات ابتكارات فرنسا في مجال إنتاج الغذاء فحسب، بل تُظهر أيضًا تفانيها في المساهمة بشكل إيجابي في اتجاهات الصحة العالمية.
فرنسا: حليف رائد لقطاع التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة
من خلال الشراكة الاقتصادية والتبادل الثقافي والابتكار والتركيز على الصحة والاستدامة، تطمح فرنسا إلى تعزيز دورها كحليف رئيسي في مجال الأغذية والأعمال لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثل مشاركتها في معرض جلفود هذا العام احتفالاً بالتميز الفرنسي في مجال فن الطهي، و شهادة على الشراكة الدائمة بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة، التي تؤسس لمعايير جديدة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات.
بهذه المناسبة، قال أكسيل بارو، المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي: "تجسد مشاركتنا في معرض جلفود 2024 الروابط القوية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة، وتتجاوز مجرد التجارة لتمثل رؤيتنا المشتركة للجودة والاستدامة والابتكار في قطاع الأغذية. ويدل هذا الحدث على التزامنا المستمر بإثراء علاقاتنا التجارية وتعزيز تعاونتا المستقبلي."
أجنحة علامة تايست فرانس تتعاون مع مؤثر شهير للترويج للمنتجات الفرنسية الصحية والذواقة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة
خلال معرض جلفود 2024 المقبل، فإن أجنحة علامة تايست فرانس متحمسة للتعاون مع مؤثر مشهور يجسد روح العلامة التجارية المتمثلة في الغذاء "الصحي" و"الذواق" و"المستدام". وستسلط هذه الشراكة الضوء على تعهد فرنسا بتوفير خيارات صحية ولذيذة من الأطعمة والمشروبات بهدف تعزيز رفاهية العائلات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ومن خلال الجوهر الحقيقي للتفوق الفرنسي في مجال الطهي، يؤكد هذا التعاون على هدفنا المشترك المتمثل في دمج المنتجات الفرنسية في نسيج الحياة اليومية، مما يضمن استمتاع الجميع بجودتها العالية. يعد هذا الجهد دليلاً واضحًا على التزامنا الجماعي بتحسين الصحة وفنون الطهي، وعرض أفضل الابتكارات الفرنسية.
منصة التجارة الإلكترونية ماركت بلايس بيزنس فرانس، رابط بين المشترين الدوليين والعلامات التجارية والمنتجات الفرنسية المتميزة
ولأول مرة، سيكتشف المشترون الدوليون العلامات التجارية والمنتجات الفرنسية للجناح الفرنسي في معرض جلفود من خلال ماركت بلايس بيزنس فرانس الجديدة. تم تصميم هذه المنصة لتكون بمثابة متجر شامل للشركات للتواصل مع الموردين الفرنسيين من قطاع صناعات الأغذية والمشروبات وخارجها. يمكن للشركات التي تبحث عن موردين مبتكرين من الدرجة الأولى أن تتصفح مجموعة واسعة من منتجات العلامات التجارية عالية ودائمة التطور، مع إضافة مراجع
جديدة بانتظام. بعد الانتهاء من التسجيل الميسر، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى معلومات أكثر تفصيلاً حول المنتجات ويمكنهم إرسال رسائل مباشرة إلى الموردين من أجل التواصل أو تحديد اجتماع أو طلب عينات.
تعزيز المشاركة وفرص التواصل
ومن أجل تعزيز العلاقات الفرنسية الإماراتية، ستنظم وكالة بيزنس فرانس حفل كوكتيل يوم 20 فبراير، يهدف لإقامة علاقات تجارية جديدة، وإبراز التعاون بين العارضين الفرنسيين والشركات والموزعين والشركاء المحتملين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن الأجنحة الفرنسية تحظى بدعم كل من بريتاني كوميرس إنترناشونال، سي سي إيه انترناشونال غراند إيست، ديفوب سنتر فالدولوار، فودلوار، إيفيان، فالرونا، و كافيه ريشار. تؤكد هذه الشراكات على الالتزام الجماعي بتقديم مجموعة لا مثيل لها من المنتجات التي تجسد جوهر فن الطهي الفرنسي، المعروف عالميًا بجودته وابتكاره والتزامه بأساليب الإنتاج المسؤولة بيئيًا والأخلاقية والصحية.
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