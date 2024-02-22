مجموعة "يوروفو" تستعرض التزامها بالابتكار والاستدامة في معرض جلفود 2024

(MENAFN
- mslgroup) تشارك مجموعة "يوروفو"، الشركة الإيطالية الرائدة في قطاع البيض، على نحو فاعل في معرض جلفود 2024، الذي يقام في دبي خلال الفترة الممتدة من 19 وحتى 23 فبراير 2024. ويوفر معرض جلفود، الذي يعد أحد أهم الفعاليات في قطاع الأغذية والمشروبات، منصة مثالية لتمكين "يوروفو" من تسليط الضوء على التزامها بالابتكار والاستدامة على نطاق عالمي. وتركز المجموعة على توفير محفظة متنوعة من منتجات البيض السائل والمجمد ومساحيق البيض والحلول المتطورة المصممة خصيصاً لقطاع الأغذية وقطاع الفنادق والمطاعم والضيافة وتركيب الأدوية، ما يعزز مكانتها كقوة قادرة على وضع معايير جديدة للتميز خلال الحدث العالمي.
وتتجلى قدرات "يوروفو" في سلسلة الإمدادات المتكاملة والتي تتميز بضوابط صارمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. وتحرص المجموعة على التحكم بهذه السلاسل بناء على تعهدها السنوي بإجراء أكثر من 1 مليون تحليل عبر جميع عمليات الإمدادت. ويضمن هذا الالتزام الثابت بإجراء عمليات المراقبة والتحكم، إلى جانب التحديث المستمر لمرافق الإنتاج ودمج تقنيات التربية والأتمتة المتطورة، أعلى معايير السلامة والجودة لمنتجاتها. ويتم الإشراف بدقة على كل خطوة من خطوات سلسلة الإنتاج، مع الحفاظ على جودة استثنائية على نحو دائم ومستمر. وتعزز مجموعة "يوروفو" التزامها في مواءمة التقاليد مع الابتكار في إطار هذه المبادرة، الأمر الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من قيم الشركة وجوهرها. ويمتد هذا الالتزام إلى مزارعها، المصممة بدقة متناهية لرعاية الدجاج على النحو الأمثل، مع الوعي بإنجاز كافة عملياتها في إطار مستدام.
وتعد مشاركة مجموعة "يوروفو" في معرض جلفود 2024 بمثابة مرحلة محورية حقيقية في عالم صناعة الأغذية. إذ تتطلع الشركة الرائدة في مجال الاستدامة لإحداث ثورة على مستوى الممارسات التقليدية وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامة. وتحرص المجموعة على التزامها بخفض بصمتها البيئية مع ضمان الجودة والابتكار على كافة المستويات، بدءاً من سلاسل التوريد المدارة بدقة إلى مبادرات الطاقة المتجددة. وتبرز "يوروفو" كمنارة للتغيير في وقت يتزايد فيه الإقبال على الحلول المسؤولة، مؤكدة على مكانتها كعامل أساسي لقيادة القطاع نحو غد أكثر استدامة وازدهاراً.
وقال فيديريكو ليونيلو، مدير المبيعات والتسويق في مجموعة "يوروفو": "يوفر جلفود فرصة استثنائية لتمكيننا من الوفاء بالتزامنا لاستشراف مستقبل أكثر استدامة عبر قطاع الأغذية والمشروبات في جميع أنحاء العالم. وتعتبر الجودة من العناصر الأساسية التي تميز الشركة، إذ قمنا بوضع نظام صارم لإدارة الجودة، عبر العمل في مختبرات معتمدة وتوظيف أفضل الكفاءات على مستوى القطاع لضمان أعلى المعايير عبر مجموعة منتجاتنا. وينعكس التزامنا بالاستدامة في استراتيجيتنا الشاملة، بما في ذلك مبادرات الطاقة المتجددة وتحسين عمليات النقل وتبني ممارسات الاقتصاد الدائري واعتماد حلول التعبئة والتغليف المسؤولة. ونركز أولوياتنا في هذا الإطار على مجالات سلامة الأغذية والجودة والاستدامة البيئية عبر كافة عملياتنا، ما يؤكد تفاني الشركة الثابت في التميز والابتكار."
ويمتد إرث مجموعة "يوروفو" لأكثر من 70 عاماً، وذلك في إطار عمليات تجمع بين التقليد والابتكار لتوفير منتجات البيض عالية الجودة. وتلتزم الشركة بضوابط صارمة مع تبني معايير استثنائية، وذلك في إطار سلسلة توريد متكاملة تشمل إنتاج الأعلاف والبيض وصولاً إلى عمليات المعالجة والتوزيع، ما يضمن سلامة وتفوق عروضها حول العالم. وتوسع "يوروفو" جهودها لتشمل مزارعها الخاصة، من خلال الالتزام الثابت بالاستدامة، إذ يتم اعتماد أساليب التربية العضوية والحرة للدجاج، ما يضمن تميز منتجاتها على النحو الأمثل. وتؤدي الاستثمارات المستمرة في عالم التقدم التكنولوجي واعتماد ممارسات الزراعة العضوية، إلى تعزيز ريادة "يوروفو" في مجال إنتاج البيض العضوي وتبني الممارسات المسؤولة.
وتستعد "يوروفو" لإحداث تغيير جذري يحدد معايير جديدة للتميز. ويوفر معرض جلفود 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، منصة مثالية لتسليط الضوء على مجموعة "يوروفو" كمحفز للتحول، مع التأثير بشكل جاد وفعلي على مشهد الاستدامة والابتكار والجودة لسنوات القادمة. وتدعو مجموعة "يوروفو" الضيوف للتعرف على حلولها المبتكرة والمستدامة في قاعة سعيد 1، الجناح S1-C18 في مركز دبي التجاري العالمي خلال معرض جلفود 2024.
انضموا إلى "يوروفو" لاستشراف مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة في عالم الأغذية والمشروبات العالمية.
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