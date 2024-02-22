مؤسس دوجستا العقارية توسيف خان يحصد جائزة أفضل مبتكر للعام في ألتميت رييالتي أووردز 2024

(MENAFN
- afrinislampanasian) التاريخ: دبي، الإمارات العربية المتحدة ؛ 19 فبراير 2024
تعلن دوجستا العقارية بفخر أن مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها ، السيد توسيف خان ، قد تم تكريمه كمبتكر العام في جوائز ألتميت رييالتي أووردز 2024.أقيمت الجوائز، التي استضافتها إن كيه إن للإعلام بالشراكة الإعلامية مع إن دي تي في، يوم السبت 17 فبراير 2024، في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي.
ويعترف هذا التكريم المرموق بالقيادة المتميزة للسيد توسيف خان ومساهماته الرائعة في قطاع العقارات. حققت دوجستا العقارية، وهي شركة تطوير عقاري مقرها دبي، هذا الإنجاز المهم في غضون ستة أشهر من إطلاقها، مما يؤكد التزامها بالتميز والابتكار في تشكيل المشهد العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال الحفل، أعرب السيد توسيف خان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة دوجستا العقارية، عن امتنانه لهذا التكريم، قائلاً: "هذه الجائزة هي شهادة على تفاني دوجستا العقارية في الابتكار والتميز. غالبًا ما يتم التغاضي عن العمل الجاد والتضحيات وراء الإنجازات. بصفتي شخصًا لديه خلفية في الهندسة المدنية، أردت أن أحضر شيئًا فريدًا إلى سوق العقارات. وأدى ذلك إلى إنشاء شركة دوجستا العقارية. إنها تميز نفسها بعروض رائدة، مثل ضمان الإيجار بنسبة 10 في المائة لمدة خمس سنوات، وخمس سنوات من رسوم الخدمة المجانية، وإعادة شراء فريدة بنسبة 100 في المائة بعد خمس سنوات. بالتطلع إلى مشروع مونسا، تواصل دوجستا إعادة تعريف المجال من خلال الوعد بعائد استثمار مميز بنسبة 10 في المائة لمدة 10 سنوات ورسوم خدمة مجانية لمدة 10 سنوات. انضم إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية وحول أحلامك إلى حقيقة مع دوجستا العقارية ".
احتفلت ألتميت رييالتي أووردز 2024بالإنجازات البارزة في صناعة العقارات، حيث جمعت بين اللاعبين الرئيسيين في ليلة من التواصل والرؤى والتقدير. وقد وفر هذا الحدث، الذي أقيم في هيلتون دبي الحبتور سيتي، منصة حصرية لتكريم قادة المجال.
يعزز انتصار دوجستا العقارية في ألتميت رييالتي أووردز 2024مكانة الشركة كرائدة في صناعة العقارات. لم تقد القيادة الحكيمة للسيد توسيف خان الشركة إلى النجاح فحسب، بل وضعت أيضًا معايير جديدة للابتكار والتميز. كما يحفز هذا التقدير شركة دوجستا العقارية على مواصلة التزامها بتقديم حلول عقارية استثنائية تركز على العملاء.
دوجستا العقارية هي شركة تطوير عقاري مقرها دبي أسسها السيد توسيف خان، وهو رائد أعمال لديه أكثر من ثلاثة عقود من خدمات إدارة العقارات الاحترافية وإرث التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. تلتزم الشركة بتغيير سوق العقارات من خلال نهجها الذي يركز على العملاء، مع التركيز على المشاريع عالية الجودة والقيمة مقابل المال.
تتميز دوجستا العقارية بتقديم منازل متوسطة الحجم وبأسعار معقولة، مما يملأ فجوة حاسمة في سوق العقارات. يتضمن النهج الفريد للشركة تركيز جاذبية كل التطوير على مصالح العملاء، وتوفير مجموعة واسعة من الخدمات لمشتري العقارات.
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