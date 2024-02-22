زكي نسيبة يكرم الحاصلين على براءات اختراع في جامعة الإمارات

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، المبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة الحاصلين على براءات اختراع للعام 2023 ، والبالغ عددها 24 براءة اختراع خلال عام 2023، منها 20 من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، و3 من اليابان، وواحدة من كوريا.
وأكّد معاليه أن " الابتكار يُعدّ عنصراً مهماً لتحقيق المحاور الوطنية لرؤية نحن الإمارات 2031، والتي تتطلب منا المساهمة الحقيقية نحو بناء اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات ماهرة، وتُعزّزه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار لدولة الإمارات."
وأشار إلى أن" جامعة الإمارات تسعى دائماً إلى دعم المبتكرين والمبدعين لدفعهم نحو إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للعديد من التحديات التي تواجه دول المنطقة والعالم، بما يُعزّز رؤيتها الاستراتيجية باعتبارها جامعة وطنية بحثية شاملة تساهم في تحقيق الريادة والتميز في كافة المجالات."
ومن جهته قدّم الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي،عرضاً للمشاريع والبراءات الفائزة وتطورها والجهد الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس للارتقاء بالبحوث العلمية بشكل عام، مما ساهم في حصولهم على براءات اختراع ذات قيمة علمية وتطبيق المخرجات الأكاديمية والمشاريع التنموية، مشيراً إلى أن استراتيجية جامعة الإمارات للبحث والابتكار 2023 -2026. تتضمن 5 أهداف سيتمّ تحقيقها من خلال 14 مشروعاً.
يجدر بالذكر أنه تمّ تكريم المخترعين الحاصلين على 24 براءة اختراع من مجموع 40 براءة اختراع تمّ تسجيلها، بمجموع 18 براءة اختراع في كلية الهندسة، 4 في كلية العلوم، وبراءة اختراع واحدة في كلٍّ من كلية تقنية المعلومات وكلية الطب والعلوم الصحية.
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