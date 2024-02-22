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ميسي يقود انتر ميلامي لبداية قوية في الدوري الإميركي

2/22/2024 8:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسّي فريقه انتر ميامي لتحقيق بداية قوية في الدوري الاميركي لكرة القدم، بعدما أسهم في صناعة هدفي الفوز على حساب ريال سالت لايك 2-0 الأربعاء.
وسجّل هدفي الفوز الفنلندي روبرت تايلور (39) والباراغوياني دييغو غوميس (83).
وشارك الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات طوال المباراة، ليبدد الشكوك حول جهوزيته البدنية.
وقال مدربه ومواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو عن النجم المخضرم الذي غاب عن الفترة الأخيرة من الموسم الماضي بداعي الإصابة وشارك بشكل متقطع في الفترة التحضيرية للموسم "بدا مرناً، رائعاً وأظهر سرعة كبيرة".
كذلك، شارك أعضاء "الرباعي الكبير" في التشكيلة الأساسية، وهم زملاء ميسي السابقون في برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريس المنضم حديثاً والاسبانيان سيرجيو بوسكيتس وجوردي البا.
وكاد ميسي (36 عاماً) يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة 18 من ركلة حرّة مقوّسة، لكنها أبعدت من على خط المرمى من قبل المدافع جاستن غلاد.
واشتعلت المدرجات عندما مرّر بوسكيتس كرة لميسي قبل أن يحولها الأخير بذكاء لتايلور الذي سددها منخفضة في مرمى الحارس زاك ماكماث (39).
وضغط ريال سالت لايك بحثا عن هدف التعادل وشكّل خطورة ملحوظة على مرمى إنتر، لكنّ ميسي أبى الخروج خاسرا فأمسك بزمام الأمور في الوسط، وفي الدقيقة 83 انطلق من منتصف الملعب بسرعته المعهودة قبل أن يمرر لسواريس الذي غمزها بلمسة واحدة الى لوبيس الذي اودعها المرمى.
وقال مارتينو "هذا ما يجب أن يحدث مع الفريق. عادةً ما يكون لويس وليو هما الأكثر أرجحية للتسجيل، لكن حقيقة أن روبرت ودييغو قاما بالتسجيل وعمل (ميسي وسواريس) كمساعدين هو أمر إيجابي دائمًا".
ويخوض ميسي ورفاقه مباراتهم الثانية الاحد بمواجهة لوس انجليس غالاكسي.

ملاعب

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