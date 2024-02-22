كتيبة إسرائيلية جديدة من جنود الاحتياط لحماية الحدود

كتيبة إسرائيلية جديدة من جنود الاحتياط لحماية الحدود
التاريخ
2/22/2024 8:10:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش بصدد تشكيل كتيبة جديدة من جنود الاحتياط لحماية الحدود.
وأضافت أن مهمة الكتيبة ستشمل حماية كل الحدود للسماح بنقل القوات النظامية إلى مهام أكثر تعقيدا.
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