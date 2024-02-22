اختتام المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مندوبًا عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، الحفل الختامي للمسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، في دورتها الـ18، في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي الإسلامي، التابع لمسجد الشهيد الملك عبدالله بن الحسين - طيب الله ثراه - بمنطقة العبدلي.



وقال الخلايلة، إن العائلة الهاشمية الكريمة دأبت على رعاية القرآن الكريم، وتكريم الحافظين والحافظات لكتاب الله سبحانه وتعالى، والاهتمام بطلاب وطالبات العلم، مؤكدًا أنّ المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم للذكور والإناث، تأتي ضمن مبادرات وأنشطة وفعاليات تُنظّم خدمةً للقرآن الكريم وأهله.



وأضاف، أنّ جميع المتسابقات اللواتي شاركنَّ بالمسابقة هنّ فائزات في رحلة طلب العلم في سبيل كتاب الله سبحانه وتعالى، مبينًا الفضل الكبير والعظيم لطلاب وطالبات العلم، لافتًا إلى أهمية العمل بتعاليم القرآن الكريم وفضائله، وما يدعو إليه من أخلاق حميدة وكريمة.



وكرم الخلايلة، الفائزات بالمسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته والفائزات بفروع المسابقة الهاشمية المحلية للإناث خلال الحفل.

وفاز بالمسابقة في دورتها الـ18 بالمركز الأول هاجر إبراهيم من دولة نيجيريا، وعائشة عثمان من دولة تشاد في المركز الثاني، فيما حصلت نداء عبدالباسط من ليبيا على المركز الثالث، ومن لبنان حازت المتسابقة نور الهدى عبدالرحمن على المركز الرابع، ومن سلطنة عُمان نالت عهود بنت خميس المركز الخامس.



وحصلت سمو الشيخة عليا بنت سعيد آل مكتوم على جائزة المشاركة المميزة، وعن فئة المشاركة الأصغر سناً حصلت عليها المتسابقة هجر مرابط من المملكة المغربية.



وجاءت المسابقة المحلية ضمن 7 فروع بواقع خمس فائزات موزعة على خمسة مراكز لكل فرع.



وعن فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً فازت بالمركز الأول، المتسابقة ريناد أيمن الجابري، وفي المركز الثاني جاءت المتسابقة تقى طلال الشقير، بينما حازت المتسابقة رغد حسن عطية مطالقة على المركز الثالث، وحصلت على المركز الرابع حنين أحمد الحريري، ونالت على المركز الخامس ألما محمد الرقب.



وفي الفرع الثاني حفظ 25 جزءاً فازت بالمركز الأول مكرر المتسابقتان سهله محمد مجدلاوية، ويارا محمود عباسي، وعن الفرع الثالث حفظ 20 جزءًا فازت المركز الأول أرائك محمود العمري، وعن الفرع الرابع حفظ 15 جزءاً فازت بالمركز الأول سندس عبدالله اليماني، وعن الفرع الخامس حفظ عشرة أجزاء حصلت المتسابقة فاطمة وليد ناصر على المركز الأول، وعن الفرع السادس حفظ خمسة أجزاء نالت المتسابقتان وئام قاسم المصري ودعاء حسن مطالقة على المركز الأول، وعن فئة الفرع السابع حفظ "جزء عمّ" فازت المتسابقة فرح محمد الصويص على المركز الأول .



وحضر حفل الختام، مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، وسفراء معتمدون لدى المملكة، ومفتي عام القوات المسلحة/الجيش العربي العقيد إمام حسن مخاترة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير عام صندوق الحج فؤاد كوري، ومساعد أمين عام وزارة الأوقاف لشؤون المديريات، مدير التعليم الشرعي، الدكتور حاتم السحيمات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي مدير الوعظ والإرشاد الدكتور اسماعيل الخطبا، ومديرة مديرية الشؤون النسائية الدكتورة لميس الهزيم وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة وأئمة وواعظات.