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هل يؤجل مبابي انضمام إندريك لريال مدريد؟

2/22/2024 8:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي برازيلي، عن مفاجأة جديدة تخص إندريك لاعب بالميراس والمنضم مؤخرا لصفوف ريال مدريد.
وكان ريال مدريد قد أعلن تعاقده رسميا مع إندريك منذ 14 شهرا، ومن المقرر أن ينضم للفريق الملكي بالصيف المقبل، حيث سيبلغ عامه ال18 في يوليو/تموز المقبل.
وبحسب موقع "Goal Brasil" البرازيلي، فإن إدارة بالميراس تقدمت بطلب لريال مدريد باستمرار إندريك لمدة 6 أشهر أخرى، ليبقى حتى نهاية عام 2024 الجاري، خاصة وأنه لن يلعب كثيرا مع توقع انضمام كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لصفوف الملكي.
وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد سيقدم رده على طلب إدارة بالميراس خلال الفترة المقبلة، مع وجود احتمال قوي برفض الميرنجي لذلك.
وكان كيليان مبابي نجم البي إس جي، قد أعلن رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم الحالي، وأفادت تقارير صحفية، بأنه حسم اتفاقه مع ريال مدريد.

ملاعب

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