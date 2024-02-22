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بعد قرار الرحيل.. ماذا قدم بايرن ميونخ تحت قيادة توخيل؟

2/22/2024 8:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - باتت رحلة توماس توخيل، على رأس القيادة الفنية لبايرن ميونخ، على بعد خطوات من للمحطة الأخيرة، بالاتفاق مع الإدارة على الرحيل في نهاية الموسم الجاري في ظل تذبذب نتائج الفريق.
ويأتي ذلك رغم أن توخيل وقع على عقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى 30 يونيو/حزيران من عام 2025، وسيرحل الآن قبل موعد انتهاء عقده بـ12 شهرًا.
وتولى توخيل المهمة الفنية يوم 24 مارس/أذار من عام 2023، وبالتالي فإن مدة استمراره مدربًا للبايرن أقل من جوليان ناجلسمان وهانز فليك ونيكو كوفاتش، وإذا تم اعتبار الجولة الأخيرة في الدوري الألماني هي اليوم الأخير له مع البايرن، فستكون مدة رحلته مع الفريق 421 يومًا.
وتحت قيادة توخيل، بلغ معدل هزائم بايرن، هزيمة واحدة كل 4 مباريات (11 خسارة من 44 لقاء)، وخسر مؤخرًا 3 مباريات متتالية في جميع المسابقات وذلك للمرة الأولى منذ 9 أعوام، وذلك بحسب الأرقام التي استعرضها الموقع الرسمي للدوري الألماني.
وتعد نسبة هزائم توخيل هي الأعلى لمدرب لبايرن في آخر 32 عامًا (25%)، وذلك منذ سورين لربي والذي بلغت نسبة هزائمه 41% (7 هزائم في 17 مباراة)، وكانت نسبة هزائم مدربي بايرن في الفترة الأخيرة تتراوح بالقرب من 12%، وكانت النسبة الأفضل لفليك بـ8%.
وبالنظر إلى نسبة انتصارات توخيل (64%) فهي الأقل منذ حقبة لويس فان جال بين عامي 2009 و2011، وبلغت نسبة انتصارات ناجلسمان 71% مقابل 81% لفليك وهي النسبة الأعلى لأي من مدربي بايرن في السنوات الأخيرة.
وحصد بايرن ميونخ تحت قيادة توخيل 69 نقطة من 31 مباراة في الدوري الألماني (22 انتصار- 3 تعادلات)، وهي ثاني أعلى حصيلة بين كل المدربين في الدوري الألماني حاليًا منذ توليه المهمة، وذلك خلف تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن والذي حصد 71 نقطة في نفس الفترة، من بينهم 4 نقاط أمام بايرن ميونخ بالذات هذا الموسم.
معدل النقاط
أما عن معدل النقاط فيبلغ 2,2 نقطة في المباراة للبايرن، وهو نفس معدل ناجلسمان وكوفاتش، ويتفوق عليه في السنوات الأخيرة بيب جوارديولا وفليك بـ2,5 نقطة في المباراة، وكارلو أنشيلوتي (2,4).
وتكبد البايرن 3 هزائم في أول 5 جولات من الدور الثاني من البوندسليجا، وآخر مرة عانى فيها البافاري من ذلك كان تحت قيادة يورجن كلينسمان في موسم (2008- 2009).
ويخشى البايرن أن يخرج بموسم صفري من البطولات للمرة الأولى منذ موسم (2011- 2012)، وبعدها ظل يوب هاينكس في منصبه وفاز بالثلاثية التاريخية.
وطوال تاريخ البوندسليجا، لا يوجد فريق تواجد في المركز الثاني في تلك المرحلة من الموسم وفي رصيده عدد نقاط أكبر من نقاط البايرن الحالية (50 نقطة) إلا بوروسيا دورتموند تحت قيادة توخيل نفسه في موسم (2015- 2016) بـ51 نقطة، والأكثر من ذلك أن بايرن يملك حاليًا 4 نقاط أكثر من رصيده من النقاط بعد 22 جولة الموسم الماضي.
معاناة الأدوار الإقصائية
وعانى بايرن ميونخ كثيرًا في الأدوار الإقصائية مع توخيل، بخسارة 5 مباريات بين كأس ألمانيا والسوبر الألماني ودوري الأبطال، ولم يحقق سوى انتصارا واحد.
وسجل البايرن 100 هدف في أول 44 مباراة تحت قيادة توخيل بمعدل 2,3 هدف في المباراة، ولكنه استقبل 54 هدفًا بمعدل 1,2 هدف في اللقاء.
وفي الدوري الألماني يبلغ معدل تسجيل بايرن للأهداف 2,6 هدف في المباراة، وهو ثالث أفضل رقم لكل مدربي البايرن خلف فليك (3 أهداف في المباراة) وناجلسمان (2,9)، وكان معدل جوارديولا (2,5).
واستقبل بايرن تحت قيادة توخيل 36 هدفا في 31 مباراة في الدوري الألماني بمعدل 1,2 هدف في المباراة، مقابل 1,1 هدف لناجلسمان وكوفاتش وهدف واحد لفليك و0,8 هدف لهاينكس موسم (2017- 2018)، و0,7 هدف في المباراة لأنشيلوتي و0,6 هدف لجوارديولا.

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