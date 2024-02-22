Thursday, 22 February 2024 06:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مونفيس يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي قطر المفتوحة

2/22/2024 8:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكمل الفرنسي جايل مونفيس عقد المتأهلين لدور الثمانية من بطولة قطر المفتوحة للتنس، مساء الأربعاء.
فاز مونفيس بصعوبة بالغة على الصيني تشانج تشي تشين، حيث قلب تأخره في المجموعة الأولى بنتيجة 4 / 6 إلى فوز في مجموعتين متتاليتين بنتيجة 7 / 5 و7 / 6 في مباراة استمرت ساعتين و23 دقيقة.
وينتظر مونفيس مواجهة مواطنه الفرنسي أوجو هامبرت في دور الثمانية.
وكان هامبرت المصنف الثالث في البطولة تأهل بالفوز على الروسي بافل كوتوف بنتيجة 6 / 4 و6 / 1.
وفي مواجهات أخرى، واصل الروسي أندريه روبليف المصنف الأول ببطولة قطر المفتوحة للتنس مشواره في المسابقة بالتأهل لدور الثمانية، بفوز سهل على الفرنسي ريشارد جاسكيه بنتيجة 6 / 3 و6 / 4 ، بعد مباراة استمرت 56 دقيقة فقط.
وتأهل اللاعب الروسي الذي سبق له الفوز ببطولة قطر المفتوحة في عام، 2020 ليلاقي التشيكي جاكوب مينسيك الذي فجر مفاجأة مدوية بالإطاحة بالبريطاني المخضرم أندي موراي، وصيف نسخة العام الماضي 2023، في وقت سابق الأربعاء.
كان موراي قد ودع منافسات النسخة الحالية من البطولة بعد الخسارة أمام مينسيك بعد مباراة ماراثونية امتدت ثلاث ساعات و24 دقيقة.
وحسم اللاعب التشيكي المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 7 / 6 ،بينما أدرك موراي التعادل بالفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة 7 / 6 ،قبل أن ينتزع مينسيك بطاقة التأهل بالفوز 7 / 6 في المجموعة الثالثة.
بينما ودع الفرنسي أوجو جرينييه البطولة بالخسارة أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين بنتيجة 7 / 6 و6 / 7 و6 / 1.
وصعد الروسي كارين خاشانوف المصنف الثاني بالبطولة بعد فوزه على المجري فابيان ماروزسان بنتيجة 6 / 4 و7 / 5، ليتأهل لمواجهة الفنلندي إميل روسوفوري.
تأهل روسوفوري بدوره بالفوز على الأسترالي كريستوفر أوكونيل بنتيجة 6 / 3 و6 / 3، بعد مباراة امتدت لساعة و46 دقيقة.
وصعد لدور الثمانية أيضا الكازاخي ألكسندر بوبليك المصنف الرابع في البطولة، بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش بعد مباراة ماراثونية.
احتاج بوبليك ساعتين وسبع دقائق للفوز على فوتشوفيتش بنتيجة 2 / 6 و6 / 3 و6 / 4.

ملاعب

MENAFN22022024000208011052ID1107886004

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث