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سواريز: طموحنا الفوز بالدوري الأمريكي

2/22/2024 8:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الأوروجوائي لويس سواريز، عقب خوضه أول مباراة رسمية مع إنتر ميامي، أن هدفه الفوز بالدوري الأمريكي مع زملائه الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسبانيين سرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا الذين وصفهم ب"أصدقاء داخل وخارج الملعب".
وقال سواريز في تصريحات ل"Apple TV" عقب فوز فريقه (2-0) على ريال سولت ليك في مستهل مشواره بالدوري الأمريكي "نحن أصدقاء مقربون داخل وخارج الملعب. نستمتع معا ونريد مساعدة إنتر ميامي على الفوز".
وأضاف "لا يوجد طموح أفضل من الانضمام لفريق فاز بأول ألقابه العام الماضي (كأس الدوريات) ويحاول الفوز بالدوري الأمريكي لأول مرة. هذا هو التحدي الذي يواجهني أنا والفريق.. سأحاول الاستمتاع ومساعدة فريقي".
ولعب سواريز 90 دقيقة أمس في أول مباراة رسمية له لكنه لم يتمكن من هز الشباك.

ملاعب

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