سواريز: طموحنا الفوز بالدوري الأمريكي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الأوروجوائي لويس سواريز، عقب خوضه أول مباراة رسمية مع إنتر ميامي، أن هدفه الفوز بالدوري الأمريكي مع زملائه الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسبانيين سرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا الذين وصفهم ب"أصدقاء داخل وخارج الملعب".
وقال سواريز في تصريحات ل"Apple TV" عقب فوز فريقه (2-0) على ريال سولت ليك في مستهل مشواره بالدوري الأمريكي "نحن أصدقاء مقربون داخل وخارج الملعب. نستمتع معا ونريد مساعدة إنتر ميامي على الفوز".
وأضاف "لا يوجد طموح أفضل من الانضمام لفريق فاز بأول ألقابه العام الماضي (كأس الدوريات) ويحاول الفوز بالدوري الأمريكي لأول مرة. هذا هو التحدي الذي يواجهني أنا والفريق.. سأحاول الاستمتاع ومساعدة فريقي".
ولعب سواريز 90 دقيقة أمس في أول مباراة رسمية له لكنه لم يتمكن من هز الشباك.
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