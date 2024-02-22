وزير العدل أمام العدل الدولية: الأردن يحافظ على الوضع القانوني في القدس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير العدل أحمد زيادات، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تاريخية، مشددا على أن الأردن يحافظ على الوضع القانوني في المدينة المقدسة.



وأضاف زيادات خلال تقديم مرافعة الأردن الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، الحفاظ على الوضع في مدينة القدس المحتلة هو مفتاح السلام.



واستعرض وزير العدل أمام محكمة العدل الدولية الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق ممتلكات المقدسيين في مدينة القدس.



وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يخرق الأماكن المقدسة منذ احتلال القدس في 1967.



وبين أن الممارسات الإسرائيلية في القدس تنتهك المادة 47 من اتفاقية جنيف.

