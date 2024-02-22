وزير العدل أمام العدل الدولية: الأردن يحافظ على الوضع القانوني في القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير العدل أحمد زيادات، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تاريخية، مشددا على أن الأردن يحافظ على الوضع القانوني في المدينة المقدسة.
وأضاف زيادات خلال تقديم مرافعة الأردن الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، الحفاظ على الوضع في مدينة القدس المحتلة هو مفتاح السلام.
واستعرض وزير العدل أمام محكمة العدل الدولية الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق ممتلكات المقدسيين في مدينة القدس.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يخرق الأماكن المقدسة منذ احتلال القدس في 1967.
وبين أن الممارسات الإسرائيلية في القدس تنتهك المادة 47 من اتفاقية جنيف.
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