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ميسي يثير الجدل بإهانة لاعب مصاب (فيديو)

2/22/2024 8:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي للظهور من جديد في مباراة رسمية مع فريقه إنتر ميامي أمام سالت ليك، بالمواجهة الأولى في النسخة الجديدة من الدوري الأمريكي لكرة القدم، صباح اليوم الخميس.
ميسي رغم أنه لم يسجل لكنه كان حاضرا في هدفي فريقه حيث صنع الهدف الأول الذي أحرزه روبرت تايلور في الدقيقة 39، وساهم مع الأوروغوياني لويس سواريز في الهدف الثاني لدييغو غوميز قبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق.
وكالعادة أظهر النجم الأرجنتيني قدراته الاستثنائية في المرور من المدافعين في أكثر من لقطة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن كان أبرزها طريقته الغريبة في المرور من لاعب مصاب.
وتسبب تصرف ميسي في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمه كثيرون بالابتعاد عن الروح الرياضية بسبب تصرفه تجاه اللاعب المصاب واستكمال الهجمة خلال سقوطه.

وصنع اللاعب البالغ 36 عاما أكثر من فرصة لزملائه، ولكن لسوء حظه فشلوا في استغلالها لذلك خرج بتمريرة حاسمة واحدة.
بذلك فاز إنتر ميامي على سالت ليك 2-0 في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم 2024.
وسيسافر ميامي لمواجهة فريق ديفيد بيكهام السابق لوس أنجلوس غالاكسي الأحد المقبل في ولاية كاليفورنيا.

ملاعب

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