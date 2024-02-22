الملك يغادر أرض الوطن الى الرياض لتقديم التعازي بوفاة والد الأميرة رجوة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، أرض الوطن في زيارة خاصة إلى الرياض.
وسيقدم جلالة الملك، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، العزاء بوفاة والد سمو الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.
وأدى سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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