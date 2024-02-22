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الملك يغادر أرض الوطن الى الرياض لتقديم التعازي بوفاة والد الأميرة رجوة

2/22/2024 8:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، أرض الوطن في زيارة خاصة إلى الرياض.


وسيقدم جلالة الملك، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، العزاء بوفاة والد سمو الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.


وأدى سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

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