5 عادات خاطئة عليك تجنبها في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع اقتراب شهر رمضان، يعتاد الكثير من الأشخاص على اتباع الكثير من العادات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الجسم بشكل عام، مما يتطلب المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.عادات خاطئة لا تمارسها في رمضان



1- الإفراط في تناول الطعام

يعتبر الإفراط في تناول الطعام من أكثر العادات الخاطئة شيوعًا في رمضان، حيث يمكن إن تؤدي هذه العادة إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ، وعسر الهضم، والارتجاع المعدي المريئي، والشعور بالنعاس، لذلك يفضل تناول كميات قليلة من الطعام.



2- عدم شرب الماء بكمية كافية

يعتاد العديد من الأشخاص على عدم شرب ما يكفي من الماء خلال شهر رمضان، مما يتسبب في الإصابة بالجفاف، وبالتالي فمن الأفضل تناول كميات كافية من الماء خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور خاصًة في الطقس الحار.



3- قلة النوم

يرغب بعض الأشخاص في الاستيقاظ أطول فترة لتناول السحور في وقت متأخر اعتقادًا أن ذلك يؤثر إيجابًا على اليوم التالي، ولكنه يعطي نتائج سلبية، لأن ذلك يؤثر على التركيز والصحة العامة بشكل كبير، لذلك يفضل الحصول على قسط كافي من النوم خاصة قبل حلول شهر رمضان.



4- الإفراط في تناول الحلويات

الحلويات من أكثر العادات السيئة التي تؤثر على صحة الجسم، فهي بالطبع تتسبب في زيادة الوزن بشكل ملحوظ إلى جانب ارتفاع مستويات السكر في الدم، وبالتالي يفضل تناول كميات قليلة بعد الإفطار والابتعاد عن تناولها ثم النوم مباشرة، لأنها بذلك تزيد من الآثار الجانبية بشكل مضاعف.



5- عدم تناول وجبة السحور

السحور من الوجبات الضروري الحصول عليها لتجنب أي مضاعفات صحية بما في ذلك الشعور بالجوع في اليوم التالي أو الشعور بالتعب طوال فترة الصيام، لذلك يجب الحرص على تناول وجبة السحور قبل النوم بساعة أو ساعتين.

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