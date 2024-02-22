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المركزي التركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

2/22/2024 8:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 45 % يوم الخميس وهو ما يتوافق مع التوقعات بعد رفع سعر الفائدة الشهر الماضي، لكنه قال إنه قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم.
وجاء اجتماع السياسة النقدية بعد تعيين فاتح قره خان محافظا للبنك المركزي في الثالث من فبراير شباط عقب استقالة حفيظة غاية أركان بدعوى إنها بحاجة لحماية أسرتها مما أسمته بحملة تشهير إعلامية.
ورفع البنك سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع بمقدار 3650 نقطة منذ يونيو حزيران، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة في انتخابات مايو أيار وتحوله بشكل جذري نحو سياسة التشديد النقدي.
وتوقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وعددهم 11 خبيرا، أن يظل سعر الفائدة ثابتا هذا الشهر.













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