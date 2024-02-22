الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية للأسبوع الثالث من شهر شباط/ فبراير 2024، انخفاض أسعار البنزين بنوعيه والسولار والكاز في الأسواق العالمية.وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، انخفض سعر البنزين (أوكتان 90) بنسبة 2.5%، وسعر البنزين (أوكتان 95) بنسبة 2.1%، وسعر السولار بنسبة 2.5%، وسعر الكاز بنسبة 1.4%، وسعر زيت الوقود بنسبة 1.5%.وأضافت الوزارة أن معدل سعر البنزين (أوكتان 90) بلغ 808 دولار للطن، بينما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) 851.2 دولار للطن.



وأشارت إلى أن سعر السولار انخفض من 772 دولار للطن الى 752.4 دولار، كما انخفض سعر الكاز من 800.6 دولار للطن إلى 789.3 دولار، وانخفض سعر زيت الوقود من 432.5 دولار للطن إلى 426 دولار.



وبالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط/ فبراير الحالي إلى 637.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون ثاني/ يناير الماضي والذي بلغ 627.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.



من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت ارتفاعاً طفيفاً في الأسبوع الثالث من شهر شباط/ فبراير الحالي ليصبح 85.7 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 85 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9%.