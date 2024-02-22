«تعاونية الشارقة» تخصص 35 مليون درهم لدعم السلع في رمضان

أكد ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية، عن رصد 35 مليون درهم لدعم أكثر من 10 آلاف سلعة استهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، ضمن المبادرات المقدمة من قبلها لتخفيف العبء عن المستهلكين بما في ذلك العروض الخاصة على المنتجات تصل حتى 75 %، كما عمدت التعاونية على توفير المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، من خلال أكثر من 50 منفذاً للبيع منتشرة في أنحاء إمارة الشارقة، وعبر المتجر الإلكتروني، كما خصصت التعاونية 3 أنواع من السلال الرمضانية لهذا العام، تتراوح أسعارها ما بين 99 درهماً، و399 درهماً، وتحوي أصنافاً متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين بنسبة خصومات تبلغ أكثر من 50 % تقريباً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته «تعاونية الشارقة» صباح أمس بمقرها للإعلان عن الحملة الرمضانية (رمضان ويانا)، بحضور بعض المسؤولين ومديري الأفرع.

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وأوضح أن حملة «خيرات رمضان» لدعم السلع الرمضانية الأساسية، تتضمن عروضاً ترويجية تبدأ بتاريخ 22 فبراير، وتليها العروض الخاصة التي ستبدأ قبل بداية الشهر الفضيل بأسبوع، بنسب تخفيض لأكثر من 75 % على جميع المنتجات الاستهلاكية الأساسية، بالإضافة إلى عروض متنوعة على فترات متعددة من الشهر، مبيناً أن تعاونية الشارقة تتيح ضمن حملة «رمضان ويانا» 2024، الفرصة للمتسوقين بالدخول بالسحب على 8 سيارات.

وبين الجنيد أن الجمعية عملت ضمن خطط استعداد مبكرة لشهر رمضان على توفير مخزون كاف من السلع الغذائية الأساسية التي سيتم طرحها ضمن العروض الرمضانية، لضمان توفير احتياجات الأهالي طيلة الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن السلع سيتم طرحها بالجملة بغرض توفيرها بأكبر قدر ممكن وبأقل الأسعار لأكبر عدد من المتسوقين، لافتاً إلى أن الجمعية بدأت بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الخيرية بالدولة بتوزيع المير الرمضاني في صورة سلال غذائية متنوعة بهدف تمكين الأسر المستفيدة من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية بالتزامن مع حلول الشهر الفضيل.

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