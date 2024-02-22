لسد عدة ثغرات أمنية.. «الأمن السيبراني» يوصي بتحديث متصفح «غوغل كروم»



أوصى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بضرورة تحديث متصفح "غوغل كروم"

إلى أحدث إصدار من قبل شركة غوغل، وذلك لتفادي أية اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية.

وأعلن مجلس الأمن السيبراني أن شركة غوغل أصدرت مؤخرًا، تحديثات أمنية لمتصفح غوغل كروم لسد عدة ثغرات أمنية.

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