لسد عدة ثغرات أمنية.. «الأمن السيبراني» يوصي بتحديث متصفح «غوغل كروم»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أوصى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بضرورة تحديث متصفح "غوغل كروم"
إلى أحدث إصدار من قبل شركة غوغل، وذلك لتفادي أية اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية.
وأعلن مجلس الأمن السيبراني أن شركة غوغل أصدرت مؤخرًا، تحديثات أمنية لمتصفح غوغل كروم لسد عدة ثغرات أمنية.
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