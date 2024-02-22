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الدوري الأمريكي... ليونيل ميسي يراوغ لاعبًا مصابًا (فيديو)

2/22/2024 7:22:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت مباراة إنتر ميامي ضد ريال سالت لايك، لقطة طريفة من جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما قام بمراوغة لاعب مصاب.

وقاد ميسي إنتر ميامي لتحقيق الفوز في أولى جولات الدوري الأمريكي لهذا الموسم 24/23، بهدفين دون رد، سجلهما روبرت تايلور ودييغو غوميز.

وشهدت تلك المباراة ظهور النجم الأوروغواياني لويس سواريز، الذي فشل في تسجيل الأهداف، لكنه صنع هدف المباراة الثاني لدييغو جوميز، وصنع ميسي الهدف الأول.

وشهدت أولى مباريات إنتر ميامي هذا الموسم بالدوري الأمريكي لقطة من جانب ميسي، تجاه لاعب ملقى على الأرض متأثرًا بالإصابة، وأثناء انطلاق اللاعب الأرجنتيني بالكرة لمحاولة التسديد فوجئ بلاعب مصاب أمامه ملقى على أرضية الملعب، فقام ميسي بمراوغته لتسديد الكرة، لكن أحد مدافعي الخصم قام بالتصدي لها.

ومن المقرر أن يلاقي إنتر ميامي نظيره لوس أنجلوس غالاكسي، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الأمريكي لهذا الموسم 24/23، 26 فبراير الجاري.

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