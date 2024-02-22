شرطة رأس الخيمة تنقذ 7 آسيويين ضلوا طريقهم بوادي شحّة

أنقذت فرق القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في قسم البحث والإنقاذ، وقسم جناح الجو، 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية، ضلوا طريقهم بوادي شحّة برأس الخيمة، بعد أن تعرض أحدهم إلى حالة إجهاد وإعياء ثم فقدان للوعي.

وقال الرائد عبد الله عبد الرحمن السامان رئيس قسم البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، بأنه ورد بلاغ إلى عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بوجود 7 أشخاص عالقين بوادي شحة، وعلى الفور تم تحريك طاقم من عناصر وآليات قسم البحث والإنقاذ، إلى موقع البلاغ، حيث تم البحث عليهم وتحديد موقعهم الجغرافي ليتم العثور عليهم متوغلين في منطقة شديدة الوعورة بوادي شحة، مما أضطر رجال بحث وإنقاذ شرطة رأس الخيمة، إلى المشي سيراً على الأقدام والوصول إلى موقعهم شديد الوعورة، ونقل أحدهم بواسطة "نقالة" نتيجة إصابته بالإغماء وفقدان الوعي، في الوقت الذي كان قد تم الإستعانة خلاله بمروحية شرطة رأس الخيمة، وتحديد موقع مناسب في الوادي لهبوط المروحية، ونقل المُصاب إلى إحدى مستشفيات الإمارة، لتلقي الرعاية اللازمة، فيما كانت حالة البقية جيدة ومستقرة، فتم تقديم بعض الإسعافات الأولية لهم ومن ثم نقلهم إلى نقطة تجمعهم عند مركباتهم في مدخل الوادي.

وأهابت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع، بتجنب ارتياد المناطق الوعرة في المناطق الجبلية والأودية حفاظا على أمنهم وسلامة أرواحهم، مناشدة بضرورة إخطار الجهات المعنية قبل البدء والشروع في الرحلات الترفيهية بين الجبال والوديان، والتعريف بالوجهات للوصول إليهم في أقصر مدة زمنية ممكنة، في حال وقوع أي طارئ لا سمح الله، حفاظاً على سلامة الأرواح، وتعزيزاً لجهود إستراتيجية وزارة الداخلية في تحقيق الاستعداد والجاهزية في إدارة الأزمات والكوارث، والاتصال على رقم الطوارئ في حال الضرورة 999 وللحالات الغير طارئة على الرقم 901 .

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