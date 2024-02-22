صديق الفقراء.. وفاة الطبيب المصري الشهير هاني الناظر بعد صراع مع المرض



توفي الطبيب المصري هاني الناظر بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 74 عاماً بعد رحلة عطاء حافلة بالعطاء، وسيوارى جثمانه الثرى بعد عصر اليوم.

وأعلن ابن الطبيب الشهير

الدكتور محمد وفاة والده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

قائلاَ: "إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء".

وعانى الدكتور هاني الناظر في الفترة الأخيرة من أحد أنواع سرطان الدم والذي يسمي ليمفومة بيركت، وهو من السرطانات التي تؤثر على الخلايا الليمفاوية ب، ويمثل حوالي 0.3 إلى 1.3% من جميع الأورام الليمفاوية.

ويتم علاج هذا النوع من السرطان من خلال العلاج الكيميائي،

حيث يتم خضوع المريض به لقتل الخلايا السرطانية المنتشرة في الجسم.

ونعت الطبيب الراحل دار الافتاء المصرية مبرزة إسهاماته العلمية وخدمته للفقراء : "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدنا قيمة علمية كبيرة ساهم بأبحاثه العلمية في خدمة العلم والأمراض الجلدية والتخفيف من معاناة المرضى، خالص العزاء لأسرة الدكتور هاني الناظر ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه وطلابه، سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان".

وفي الأسبوع الماضي أعلن الدكتور محمد الناظر عن تدهور الحالة الصحية لوالده بشكل مفاجئ، مطالبا بالدعاء له: «الدكتور هاني الناظر للأسف بعد ما كان اتحسن جدا، حالته تدهورت جامد فجأة، محتاجين دعاءكم».

ورغم مرضه إلا أن الدكتور هاني آبي إلا أن يستكمل رسالته حتى الرمق الأخير فقد كان يجيب عن الاستفسارات الطبية الواردة على الصفحة الرسمية عبر فيسبوك و ويقدم الخدمات العلاجية لغير القادرين من المرضى بالعيادة.

وكان الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر معروفاً عنه قربه من الفقراء ومد يد العون للمحتاجين ونشر التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

والدكتور هاني الناظر هو طبيب مصري مشهور في الأمراض الجلدية، ولد في القاهرة عام 1950، تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة عام 1978، حصل على العديد من الشهادات العلمية بما في ذلك دكتوراه في الأمراض الجلدية والتناسلية من جامعة القاهرة عام 1984.





