الاتحاد الآسيوي: العين فرض أفضليته أمام ناساف ولابا شكل خطورة داخل منطقة الجزاء

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن فريق العين استطاع أن يفرض أفضليته أمام ناساف الأوزبكي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وذلك منذ بداية الشوط الأول للمباراة، حيث كان الأكثر وصولاً لمرمى الضيوف.

وفاز العين أمس الأربعاء على ناساف الأوزبكي 2-1، على استاد هزاع بن زايد في إياب دور الـ16، بعدما تمكن من تحويل تأخره بهدف إلى الفوز عن طريق كل من لابا كودجو، وهدف قاتل لسفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع من المباراة، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وأوضح الاتحاد القاري، أن لابا كودجو لاعب العين استطاع أن يشكل خطورة كبيرة داخل منطقة جزاء الفريق الأوزبكي، في حين كانت تحركات سفيان رحيمي، وبندر الأحبابي مصدر قلق لدفاع الفريق الضيف.

وبتأهله إلى الدور ربع النهائي، من دوري أبطال آسيا واصل فريق العين نتائجه الإيجابية، ساعياً للوصول إلى أبعد نقطة، في البطولة القارية، بعد تحقيقه الفوز السادس من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في دوري الأبطال.

وكان التعادل السلبي قد حسم لقاء الفريقين بمباراة الذهاب على ملعب الفريق الأوزبكي.

وينتظر العين مواجهة النصر السعودي في ربع النهائي، والمتأهل من فوزه على مواطنه الفيحاء.

وعلى مدار مشواره في البطولة حتى الآن خاض الفريق 8 مواجهات منها 6 في مرحلة المجموعات، و2 بدور الـ16، حقق خلالهما الفوز في 6 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر في أخرى، في حين سجل 19 هدفا، واستقبل 10 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

وتأهل العين إلى دور الـ16 متصدرا لمجموعته الأولى، بـ15 نقطة.

وقال الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين أن تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي بعد فترة من الغياب عن هذه المرحلة أعاد جزءا من التاريخ الكبير لهذا النادي.

وأضاف: "سعيد للغاية بما تحقق، في ظل ما يعانيه الفريق من ضغط المباريات، لكنه تمكن من إظهار شخصيته وقدرته على تحقيق الانتصارات، وأنا فخور للغاية بما قدمه اللاعبون وسط هذه الضغوط"، مشيرا إلى أنه اعتمد على سياسة تدوير اللاعبين في المباريات، خاصة وأن جميعهم محترفون، ويحرصون على إظهار أفضل ما لديهم في التدريبات، والمباريات.

من جانبه أكد محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاعي الفريق الأول والرديف، أن الفريق خاض مباراة قوية، وسط روزنامة صعبة ومضغوطة.

وأضاف: "علينا أن ننفذ برنامج المدرب خلال المرحلة المقبلة قبل لقاء دور ربع النهائي، من أجل تحقيق الهدف المطلوب".

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