الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب الأسباط ويعتقل امرأة وشابا

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على المصلين عند باب الأسباط، واعتقلت امرأة وشابا.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها قرب باب الأسباط، وفرضت قيودا على دخول الأهالي إلى المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين بمن فيهم النساء، واعتقلت امرأة "لم تُعرف هويتها بعد"، كما اعتقلت الشاب المقدسي جهاد ناصر قوس من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
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