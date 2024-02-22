الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب الأسباط ويعتقل امرأة وشابا

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها قرب باب الأسباط، وفرضت قيودا على دخول الأهالي إلى المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين بمن فيهم النساء، واعتقلت امرأة "لم تُعرف هويتها بعد"، كما اعتقلت الشاب المقدسي جهاد ناصر قوس من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

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