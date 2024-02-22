البريد الفلسطيني: زيادة متسارعة في حجم البريد الصادر إلى الوجهات العالمية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب التبادل الدولي في البريد الفلسطيني، زيادة متسارعة في حجم البريد الصادر من فلسطين إلى دول العالم خلال بداية عام 2024، وخلال شهر شباط الجاري على وجه الخصوص.

وكشفت البيانات أن طواقم البريد الفلسطيني قامت اليوم الخميس، بتصدير كمية غير مسبوقة من الطرود إلى الأردن، ثم إلى 20 وجهة دولية حول العالم من مطار الملكة علياء، ووصل وزن هذه الطرود إلى 1050 كغم خلال يومين فقط، إذ أشار مكتب التبادل إلى أن البريد الفلسطيني يقوم بتصدير الطرود مرتين أسبوعيا إلى الخارج.

ولفت مدير عام البريد الفلسطيني معاذ دراغمة، إلى أن لحملات التوعية خلال العامين الماضيين، إضافة إلى التشبيك مع المؤسسات المحلية والأهلية والمواطنين أثرا كبيرا انعكس على زيادة الثقة بجودة الخدمات المقدمة.

وبين أن البريد الفلسطيني عمل مؤخرا على استصدار تعليمات تسعى من خلالها إلى ضبط السوق وملاحقة مروجي الخدمة بشكل غير قانوني، أو من خلال شركات غير مرخصة تعمل في الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.

وأضاف دراغمة أن حملات المقاطعة والتوعية التي عمل البريد الفلسطيني على تعزيزها ساهمت إلى حد كبير في التوجه إلى بريدنا الوطني، إذ أصبح لدى الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف المهنية توجه كبير إلى الاستفادة من خدمات البريد الفلسطيني، وخاصة بعد تعديل التعرفة لتشمل إجراءات تعمل على تعزيز التعاقد مع تلك المؤسسات، لا سيما أن التعرفة راعت عمل تلك الشركات ومستوى الدخل بشكل عام، وسعر التكلفة مقارنة بشركات القطاع الخاص.

وتؤكد بيانات موثقة من خلال نظام تتبع البعائث البريدية الخاص بالبريد الفلسطيني أن زمن الوصول الطرود الصادرة لا يتعدى 5 أيام عمل من تاريخ تصديرها من مكتب التبادل الدولي حتى وصولها إلى وجهتها في البلد المستلم.

من جانبه، أشار رئيس قسم البريد الدولي في مكتب التبادل باسل زغب، إلى أن خدمات البريد الفلسطيني أصبحت تلقى رواجًا كبيرًا في المجتمع الفلسطيني.

وأكد ازدياد وعي المجتمع الفلسطيني بأهمية تعزيز دور الخدمات الوطنية، والابتعاد عن شركات البريد "الإسرائيلية"، وأن وجود مشغل بريدي وطني يقوم بالخدمة نفسها بجودة أعلى وبسعر أقل هو السبب الرئيسي وراء هذا الازدياد في الطلب، داعيا الجميع إلى استخدام خدمات البريد الفلسطيني، لدعم الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الشركات الاحتلال".

يُذكر أن البريد الفلسطيني خلال الأعوام القليلة الماضية شهد إعادة تطوير وتأهيل للمكاتب البريدية المنتشرة في أرجاء الوطن، وجاء ذلك في ظل تنامي حجم التجارة الإلكترونية عالميا، وزيادة الطلب على الخدمات التي يقدمها.