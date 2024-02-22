مسؤول مصري يحذر مجلس الحرب الإسرائيلي: هذه المنطقة خط أحمر ومصر تملك ما تملك للدفاع عن أمنها

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- حذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أن هذه المنطقة خط أحمر.

وأضاف أن البيانات المصرية الرسمية بدءا من الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وكذلك الهيئة العامة للاستعلامات، تحذر من اجتياح مدينة رفح بريا واعتبرت ذلك خطا أحمر.

وأوضح أن مصر لوحت ولا تزال تلوح، بأنها تملك ما تملك للدفاع عن أمنها القومي وعن القضية الفلسطينية معا.

ولفت إلى أن ما صرح به غانتس يدخل ضمن ترسانة الأكاذيب الإسرائيلية التي ينطق بها القادة الإسرائيليون.

وقال إن بيانات الهيئة لا تمثل آراء شخصية ولكن تمثل كيانات الدولة، مبينا أن معظم البيانات الصادرة ترد على شائعات وأكاذيب المسؤولين الإسرائيليين.

وأضاف رشوان خلال حواره لبرنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر المذاع على قناة إم بى سي مصر، أن الهيئة العامة للاستعلامات ترد وتدافع عن الدولة المصرية في ظروف معينة.

وأوضح أن الهدف من بيانات الهيئة العامة للاستعلامات هو وضع الأمور في سياقها وعدم خلق أزمات، منوها أن الرئيس السيسي كان أول من تحدث عن تصفية القضية الفلسطينية وتهديد الأمن القومي لمصر.

واستطرد: أن الخارجية المصرية كانت ترفض التهجير أو التوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الموقف المصري من الحرب ضد غزة واضح منذ البداية للجميع.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات، إن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة دون التنسيق مع إسرائيل سيتم قصفها.

ونوه بأن الشعب المصري لديه أحساس قوى بأن إسرائيل تمثل خطرا، متابعا: لا يوجد دولة عربية عدا فلسطين دخلت حروب مع إسرائيل أكثر من مصر.

وأضاف أن موقف مصر من الحرب ضد غزة واضح منذ البداية، منوها بأن مصر لم تتعرض لأي نقد من قبل فصائل السلطة الفلسطينية.



