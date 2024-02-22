رفح خط أحمر.. تهديد بريطاني بحظر صادرات السلاح لإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-سلط الإعلام العبري الضوء على تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، أكد أن هناك توجها لدى الحكومة البريطانية لحظر صادرات السلاح إلى إسرائيل، في حال قيامها بعملية برية في مدينة رفح.

وذكرت قناة "الأخبار 12" العبرية الليلة الماضية، أن الحكومة البريطانية حذَّرت من أنه في حال بدء عملية رفح، سوف تبحث إمكانية حظر صادرات السلاح لإسرائيل.

ونقلت عن مصادر حكومية في لندن، أنه على الرغم من أن قرارًا رسميًا في هذا الصدد لم يصدر بعد، إلا أن بريطانيا لديها القدرة على الرد السريع، لو قرر كبير المستشارين القانونيين في الحكومة أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.

وكشفت أن خطابًا أرسله وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون، إلى لجنة الشؤون الخارجية المنوط بها الإشراف على صادرات السلاح، بما في ذلك إلى إسرائيل، حمل تحذيرًا من العملية البرية المرتقبة في مدينة رفح الفلسطينية.

وجاء في الخطاب: "لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يتقدم الهجوم على رفح دون المساس بالمدنيين وتدمير المنازل".

القناة نقلت عن أندرو ميشيل وزير الدولة لشؤون أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، خلال اجتماع مجلس العموم البريطاني، أن الهجوم على رفح "يعد خطًا أحمر بالنسبة للحكومة البريطانية"، وقال أيضًا: "تحث بريطانيا إسرائيل على عدم شن هجوم من شأنه أن يحمل تداعيات مدمرة".

وأشار الوزير البريطاني إلى أنه "يتعين الاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي سيصل إلى الأسرى أو إلى قيادة حماس فقط بثمن فادح، يشمل الأبرياء"، مضيفا: "نحن نشاطر إسرائيل رغبتها في وضع حد للتهديد الذي تشكله حماس، وضمان عدم سيطرتها مرة أخرى على قطاع غزة".

واستطرد قائلًا: "لكن بريطانيا وشركاؤها يرون أنه على إسرائيل إعادة بحث إذا ما كان العمل العسكري في رفح هو الخيار الحكيم".

القناة العبرية أوضحت كذلك، أن المعلومات التي نشرتها الصحيفة البريطانية تؤكد أنه كلما تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، فإن الضغوط الدبلوماسية تتزايد على الحكومة في لندن، مثلها مثل دول أخرى عديدة؛ للعمل من أجل حظر صادرات السلاح لإسرائيل.

وكان الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك، ذكر في وقت سابق أن هناك قلقا بالغا إزاء احتمال شن هجوم عسكري إسرائيلي في رفح.

وفي وقت سابق أيضًا ذكر كاميرون، أنه "على إسرائيل أن تتوقف وتفكر بجدية قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات في رفح".

وحذَّر من أن سكان رفح "فروا إليها من مناطق أخرى، ولم يعد هناك مكان آخر يذهبون إليه".