محاصر لليوم 31: الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أطلقت مدفعية الاحتلال، اليوم الخميس، عدة قذائف في محيط مستشفى الأمل غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن الاستهداف أدى إلى تطاير الشظايا على مقر الجمعية ومستشفى الأمل، ما تسبب بانقطاع الأسلاك الخاصة بجهاز الاتصال الهوائي، التي تعمل من خلاله جميع طواقم الجمعية المختلفة، ما يزيد حجم التحديات والصعوبات التي تواجه الطواقم، وخاصة الإسعاف، في ظل انقطاع كل وسائل الاتصالات الأرضية والخليوية وخدمات الإنترنت، لليوم الثامن والثلاثين في محافظة خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره، واستهدافه للمستشفى لليوم الحادي والثلاثين على التوالي، في ظل استمرار الوضع الكارثي.

ويتأثر المستشفى بشكل مباشر بالقصف المدفعي، الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في مرافقه وارتقاء شهداء، ويواجه نقصا في احتياطات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء للمرضى المعرضين لمخاطر عالية، كما يواجه استنفاد الإمدادات الغذائية تقريبا.



