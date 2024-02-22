القسام تعلن استهداف قوة للاحتلال بخان يونس
التاريخ
2/22/2024 7:09:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت كتائب عز الدين القسام باستهداف "قوة صهيونية" في منزل بغرب خان يونس بقذيفة "تي جي بي"، والاشتباك معهم وإيقاع قتلى وجرحى بينهم.
في اليوم الـ139 للحرب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مخلّفا شهداء وجرحى، وسط تحذيرات وكالات إغاثة أممية من وقوع كارثة في القطاع.
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