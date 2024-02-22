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القسام تعلن استهداف قوة للاحتلال بخان يونس

2/22/2024 7:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت كتائب عز الدين القسام باستهداف "قوة صهيونية" في منزل بغرب خان يونس بقذيفة "تي جي بي"، والاشتباك معهم وإيقاع قتلى وجرحى بينهم.


في اليوم الـ139 للحرب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مخلّفا شهداء وجرحى، وسط تحذيرات وكالات إغاثة أممية من وقوع كارثة في القطاع.


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