تنويه هام من حلويات حبيبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تؤكد حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده لجميع زبائنه في المملكة الأردنية الهاشمية بأن فروعها هي التالية :
1- وسط البلد - دخلة البنك العربي
2- وسط البلد - شارع الملك حسين
3- شارع المدينة المنورة - دوار الواحة
4- المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة
5- السعودية - الرياض / السليمانية
6- الوحدات - شارع مادبا
*هذه الصفحة الرسمية والموثقة والتي يتم الإعلان عليها أي معلومات رسمية تخص حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده.
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