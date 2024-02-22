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تنويه هام من حلويات حبيبة

2/22/2024 7:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تؤكد حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده لجميع زبائنه في المملكة الأردنية الهاشمية بأن فروعها هي التالية :
1- وسط البلد - دخلة البنك العربي
2- وسط البلد - شارع الملك حسين
3- شارع المدينة المنورة - دوار الواحة
4- المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة
5- السعودية - الرياض / السليمانية
6- الوحدات - شارع مادبا
*هذه الصفحة الرسمية والموثقة والتي يتم الإعلان عليها أي معلومات رسمية تخص حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده.














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