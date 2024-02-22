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عمرو دياب يشعل الغضب والجدل على المنصات 'لإهانة سائقه'-فيديو

2/22/2024 7:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض النجم المصري عمرو دياب لموجة هجوم واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو وصف خلاله سائقه بـ"الحيوان."

وظهر الهضبة خلال استعداده للخروج بعد انتهاء "الليلة السعودية المصرية" في دار الأوبرا بالقاهرة، خلال تحدثه مع أحد مساعديه ليسأله عن السائق قائلاً: "الحيوان بتاعنا فين؟ السواق فين؟". ولاقى الفيديو ردود فعل واسعة وغاضبة من دياب، بينما دافع عنه آخرون من عشاقه ونسبوا التصريح لأحد مرافقيه .

BBC

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