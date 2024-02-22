الأردن يسيّر طائرة مساعدات طبية إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، طائرة مساعدات إنسانية وطبية جديدة إلى قطاع غزة.
وقالت الهيئة في بيان مقتضب لها عبر فيسبوك، إنه تم تسيير طائرة مساعدات إنسانية طبية لإيصالها إلى أهلنا بغزة عبر معبر رفح، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبدعم مشترك من منظمة (UNFPA).
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