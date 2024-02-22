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الأردن يسيّر طائرة مساعدات طبية إلى غزة

2/22/2024 7:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، طائرة مساعدات إنسانية وطبية جديدة إلى قطاع غزة.
وقالت الهيئة في بيان مقتضب لها عبر فيسبوك، إنه تم تسيير طائرة مساعدات إنسانية طبية لإيصالها إلى أهلنا بغزة عبر معبر رفح، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبدعم مشترك من منظمة (UNFPA).


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