حقيقة استشهاد عروسي رفح بعد زواجهما بثلاثة أيام -فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نفى العريس الفلسطيني محمود وزوجته الشهيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباء استشهادهما في رفح، بعد مرور ثلاثة أيام فقط على زواجهما.
وقال محمود عبر مقطع فيديو أنه وزوجته بصحة جيدة ومتواجدين في خيمة النازحين في رفح، مشيرا إلى أن العروسين الذين تم الإبلاغ عن استشهادهما هما من عائلة مختلفة.
وكانت صور العريس محمود وزوجته قد انتشرت بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام السابقة، بعد احتفالهما بزفافهما بخيمة النزوح في رفح ثم تم تداول أنباء عن استشهادهما مما أثار حالة من الحزن .
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