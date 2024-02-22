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حقيقة استشهاد عروسي رفح بعد زواجهما بثلاثة أيام -فيديو

2/22/2024 7:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى العريس الفلسطيني محمود وزوجته الشهيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباء استشهادهما في رفح، بعد مرور ثلاثة أيام فقط على زواجهما.
وقال محمود عبر مقطع فيديو أنه وزوجته بصحة جيدة ومتواجدين في خيمة النازحين في رفح، مشيرا إلى أن العروسين الذين تم الإبلاغ عن استشهادهما هما من عائلة مختلفة.
وكانت صور العريس محمود وزوجته قد انتشرت بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام السابقة، بعد احتفالهما بزفافهما بخيمة النزوح في رفح ثم تم تداول أنباء عن استشهادهما مما أثار حالة من الحزن .

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