افتتاح حديقة الشهيد الطيار الحراسيس في جبل التاج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الخميس، حديقة الشهيد الطيار علي الحراسيس في جبل التاج، تزامنا احتفالات المملكة باليوبيل الفضي.



وقال الشواربة، إن تدشين الحديقة التي تعتبر مرفقا حيويا أمام الأهالي، يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم الخدمات للمواطنين في أحياء مدينة عمان كافة.

وأضاف بحضور النائب حسين الحراسيس، أن مشروع تطوير أحياء عمان الذي شهد إعادة تنظيم أجزاء من المنطقة باستحداث وفتح شوارع جديدة، وتوسعة الشوارع القائمة، وتأهيل البنية التحتية مع تنفيذ تحسينات مرورية وبنية تحتية لجزر وسطية، وإعادة تأهيل شبكة تصريف مياه الأمطار.

وأكد الشواربة أن حديقة الشهيد الطيار الحراسيس -رحمه الله-، تعتبر مرفقا مجتمعيا يتطلب من الجميع رعايته والحفاظ على المكتسبات الخدمية فيه، بما يضمن ديمومته في استقبال الأطفال والأهالي الذين سيجدون متنفسا ترفيهيا وطبيعيا فيه.



وتضم الحديقة ساحة مركزية ومنطقة ألعاب رملية ومنطقة ألعاب أطفال مطاطية، وساحة لكرة السلة، ومساحات خضراء مع تنسيق الموقع، وتنفيذ فراغات ومساحات خضراء مع تعزيز إنارة الشوارع وفتح شارعين.



يشار إلى أن مشروع تطوير أحياء عمان هو مشروع تنموي وطني سيشمل معظم الأحياء في عمان التي تعاني من الاكتظاظ وضيق في سعة الشوارع ومنها الى جانب جبل التاج، جبل الجوفة والقلعة والنصر.



وحضر الافتتاح نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، ومدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي ونوابه، وأعضاء مجلس الأمانة محمد السعود وزياد الحراسيس، ورانيا الكوز، وعبير المحسيري.