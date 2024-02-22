الاحتلال يختطف طالبين من جامعة بيرزيت
التاريخ
2/22/2024 7:09:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تسللت قوات خاصة إسرائيلية بلباس مدني إلى حرم جامعة بيرزيت، شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، واختطفت طالبين.
وقال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال واصلت اقتحام قرية بيت تعمر شرق بيت لحم واعتقلت عددا من الشبان.
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