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الاحتلال يختطف طالبين من جامعة بيرزيت

2/22/2024 7:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسللت قوات خاصة إسرائيلية بلباس مدني إلى حرم جامعة بيرزيت، شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، واختطفت طالبين.


وقال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال واصلت اقتحام قرية بيت تعمر شرق بيت لحم واعتقلت عددا من الشبان.


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