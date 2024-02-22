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طائرة الأهلي المصري تتعرض لحادث مفاجئ

2/22/2024 7:09:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرضت طائرة النادي الأهلي المصري لحادث مفاجئ، وذلك خلال تواجدها في مطار أكرا بغانا، قبل السفر إلى مدينة كوماسي، لمواجهة فريق ميدياما الغاني.
ويواجه الأهلي نظيره ميدياما غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكشف موقع "في الجول" عن أن طائرة الأهلي تعرضت لحادث، بعدما اصطدمت سيارة خدمات بها، وأصبحت غير قادرة على الإقلاع إلى كوماسي.
ويطالب الأهلي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة ميدياما، لأن موعد سفر الفريق الأحمر إلى كوماسي سيتم تأجيله لحين حل أزمة الطائرة، سواء من جانب السلطات الغانية أو إرسال طائرة من شركة مصر للطيران.
ويبحث الأهلي خلال الوقت الحالي عن حل لتلك الأزمة، في ظل وجود بعثة الفريق في مدينة أكرا الغاني.
في ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ملاعب

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