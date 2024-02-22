أيرلندا: ندعم حل الدولتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ممثل أيرلندا بمحكمة العدل الدولية، إن أيرلندا تدعم حل الدولتين.



وأضاف:" نعتقد أننا نتعامل مع قضايا قانونية حسب ميثاق الأمم المتحدة، ونأسف لأن "إسرائيل" اختارت ألا تشارك في جلسات المحكمة".



وبيّن أن توسيع وتطوير المستوطنات يوضح أن "إسرائيل" تشارك في ضم الأراضى الفلسطينية منذ عقود، موضحاً أن "إسرائيل" استمرت بشكل غير قانوني في تدمير وضم الأراضي الفلسطينية لتوسيع المستوطنات.

ونوه إلى أن "إسرائيل" استخدمت سبلا مختلفة للسيطرة على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على ان إسرائيل كونها دولة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي.

