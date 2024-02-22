صحة غزة : 350 ألف مواطن من ذوي الأمراض المزمنة لا يجدون ما يسد رمقهم

صحة غزة : 350 ألف مواطن من ذوي الأمراض المزمنة لا يجدون ما يسد رمقهم
التاريخ
2/22/2024 7:09:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ان هناك 350 ألف مواطن من ذوي الأمراض المزمنة لا يجدون ما يسد رمقهم.
واضاف ان الطواقم الطبية في مستشفى ناصر عاجزة عن تقديم الرعاية لـ120 مريضا ، مشيرا ان أكثر من 25 من الطواقم الطبية بلا طعام أو كهرباء في مستشفى ناصر.
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