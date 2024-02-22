Thursday, 22 February 2024 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة : 350 ألف مواطن من ذوي الأمراض المزمنة لا يجدون ما يسد رمقهم

2/22/2024 7:09:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ان هناك 350 ألف مواطن من ذوي الأمراض المزمنة لا يجدون ما يسد رمقهم.


واضاف ان الطواقم الطبية في مستشفى ناصر عاجزة عن تقديم الرعاية لـ120 مريضا ، مشيرا ان أكثر من 25 من الطواقم الطبية بلا طعام أو كهرباء في مستشفى ناصر.

MENAFN22022024000208011052ID1107885668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث