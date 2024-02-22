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ليفاندوفسكي يحطم رقم ميسي

2/22/2024 7:09:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق البولندي روبرت ليفاندوفكسي مهاجم برشلونة رقما مميزا خلال التعادل بنتيجة (1-1) أمام نابولي، أمس الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وسجل لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 60، بينما تعادل لنابولي فيكتور أوسيمين في الدقيقة 75.
ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي بهدفه اليوم أصبح أكبر هداف لبرشلونة سنا، في مباراة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، بعمر (35 عاما و184 يوما).
وأشارت الشبكة، إلى أن ليفاندوفسكي تجاوز الرقم القياسي السابق والمسجل لأسطورة البارسا ليونيل ميسي بعمر 33 عاما و259 يوما ضد باريس سان جيرمان في مارس 2021.
يذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم الثلاثاء 12 مارس المقبل، في معقل البلوغرانا ملعب "مونتغويك".

ملاعب

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