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عرض سعودي لشراء نادي موناكو الفرنسي

2/22/2024 7:09:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي فرنسي عن اهتمام أحد الأمراء السعوديين بشراء نادي موناكو الفرنسي.
أكدت شبكة RMC سبورت الفرنسية نقلا عن مصادر موثوقة داخل نادي موناكو أن هناك أميرا سعوديا يسعى لشراء النادي المعروض للبيع في الوقت الحالي.
وأضافت أن هناك جلسة مفاوضات بدأت بين ملاك النادي الفرنسي والمستثمرين السعوديين، وشارك بها الأمير ألبرت.
وتابعت بأن هناك اهتمام قوي لضخ استثمارات سعودية في نادي موناكو الفائز بلقب الدوري في عام 2017.
ولفتت الشبكة الفرنسية إلى محاولة سابقة لاستثمار أموال سعودية في نادي أولمبيك مارسيليا قبل سنوات قليلة، ولكن لم يكتب النجاح لهذه المحاولة.
ويحتل موناكو حاليا المركز الخامس في جدول الدوري الفرنسي برصيد 38 نقطة متساويا مع ليل صاحب المركز الرابع وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

ملاعب

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