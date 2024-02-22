تجربة صوت غامرة وذكيّة مع أحدث إصدارات Galaxy Buds

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لم تقتصر مساهمة سلسلة Galaxy S24 التي تمّ الكشف عنها مؤخراً في إطلاق العنان لآفاق وإمكانات جديدة واستثنائيّة لتخطّي الحواجز الثقافيّة واللغوية وتسهيل التواصل بفضل المزايا المبتكرة التي تقدمها تقنيات Galaxy AI الآمنة والموثوقة عبر الهاتف فحسب؛ بل باتت هذه المزايا الآن أكثر سلاسة وكفاءة للمستخدمين مع أحدث إصدار من سلسلة سماعات Galaxy Buds ووظائفها المحسّنة.



فعبر ترقيات سلسلة Galaxy Buds والتي تتضمن ميزات فريدة تعمل بدون استخدام اليدين ومدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ يُمكنك الاستمتاع بتجربة صوت فائقة الوضوح، كما تمنحك اتصالاً متكاملاً مع منظومة سامسونج. وعند إقرانها بأجهزة مثل هواتف Galaxy S24، وسلسلة Galaxy Book4، وأجهزة التلفاز من سامسونج، وغيرها، فإنّ القدرات المحسنة والجديدة كلياً لسماعات Galaxy Buds توفّر لك ميزات مريحة وذكية، مما يسمح لك بالبقاء على اتصال أكثر والتكيّف بشكل أفضل مع العالم من حولك.

استمتع بتواصل سلس مع Galaxy Buds

هل ترغب في تجاوز مشاكل الترجمة لتحقيق تواصل أفضل خلال المحادثات؟ تتيح لك ميّزة الترجمة في الوقت الفعلي عبر سلسلة Galaxy S24 التحدّث مع الأشخاص من مختلف اللغات والمواقع، ما يمنحك تواصلاً سلساً وخالياً من أي حواجز بفضل Galaxy Buds.



Top of Form

المترجم الفوري Interpreter: تعمل ميزة المترجم الفوري في سلسلة Galaxy S24 على رفع مستوى التواصل من خلال تقديم ترجمات فورية. وعند اقترانها بسماعات Galaxy Buds، يتم تحسين هذه الميّزة، والتي بدورها تسهم في عزل الصوت بذكاء أثناء المحادثة للاستماع إلى الترجمة بشكل أكثر وضوحاً من خلال سماعات الأذن الخاصة بك، بينما يسمعها الشخص الآخر من خلال مكبر صوت الهاتف، مما يساعدك في التركيز على المحادثة. كما تمنحك هذه الميزة تحكمًا أكبر في تجربة الترجمة الفورية بنقرة بسيطة على السماعات دون الاعتماد على هاتفك.



اتصال محسّن مع منظومة سامسونج

إلى جانب تجربة الصوت النقية والغامرة التي يوفرها أحدث إصدار من Galaxy Buds؛ فإنّها تتيح لك أيضاً اتصالاً متكاملاً وسلساً مع منظومة سامسونج.



تقنية Auracast: كشفت سامسونج خلال العام الماضي عن تقنية Auracast الخاصة بأجهزة التلفاز الذكيّة عبر سماعة Galaxy Buds2 Pro، مما يتيح عملية بث صوتي وتحويل أجهزة تلفاز سامسونج إلى محطة راديو مشتركة قادرة على البث عبر سماعات Buds عديدة في نفس الوقت. ومع الإصدار الأحدث؛ باتت هذه الميزة متاحة للهواتف والأجهزة اللوحية بما في ذلك سلسلة Galaxy S24.



Audio 360: تعمل جودة الصوت الفائقة على غمر المستخدمين بتجربة مكانيّة معزّزة، وتضمن تكنولوجيا 360 Audio توفير الصوت المحيط من جميع الاتجاهات. وقد اقتصر تطبيق 360 Audio في البداية على الهواتف والأجهزة اللوحية، أمّا اليوم فباتت متاحة لتشمل أجهزة التلفاز، مما يوفر تجربة تشبه المسرح المنزلي.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع سماعات Galaxy Buds بالقدرة على تحديد اتجاه الصوت أثناء تحريك رأسك، ما يُساعدك على الاستماع بوضوح تام.



التبديل التلقائي (Auto Switch): في حال مشاهدتك للمحتوى على تلفاز سامسونج، وتلقيّت اتصالاً هاتفياً؛ فإنّ ميّزة التبديل التلقائي يُمكنها اكتشاف ذلك وتحويل اتصالها تلقائياً وبسلاسة إلى هاتف Galaxy الذكي، لتعاود مرّة أخرى اتصالها بالتلفاز عند انتهاء المكالمة. كما تعمل سامسونج من خلال الإصدار الأخير من Galaxy Buds على تعزيز هذه الميّزة وتوسيع حضورها لتشمل أجهزة الكمبيوتر الشخصيّة، بما في ذلك سلسلة Galaxy Book4، مما يسمح لك بتجربة الصوت المتميز بسهولة عبر أجهزة سامسونج المختلفة.



تجربة صوتية مستقبليّة رحبة ونقيّة

إلى جانب أحدث المزايا من Galaxy AI؛ سيتمّ طرح الإصدار الجديد من البرنامج تدريجياً عبر سماعات Galaxy Buds2 Pro وBuds2 وBuds FE بدءاً من أواخر فبراير الجاري، بهدف تعزيز الاتصال والارتقاء بمستوى جودته.

فيما تواصل سامسونج التزامها بتطوير سلسلة Galaxy Buds، لتوفير تجارب صوتية ذكية وعالية المستوى ومتصلة بسلاسة عبر سيناريوهات مختلفة.