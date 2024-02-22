Thursday, 22 February 2024 03:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف تكون الحلوى جزءاً من النظام الغذائي الصحي؟

2/22/2024 6:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الحلويات واحدة من أكبر الأشياء التي يجد الناس صعوبة في التخلي عنها، وواحدة من الأسباب الأولى التي تجعل الناس يبتعدون عن مسار فقدان الوزن أو ضبطه.
ومع ذلك، الحلويات جزء من النظام الغذائي المتوازن والصحي إذا تم تناولها باعتدال، ووفق معايير صحية.


ووفق "ستادي فايندز"، ينصح خبراء التغذية بعدم استبعاد الحلوى من النظام الغذائي الصحي، فالرغبة الدائمة في تناول طعام معين لا يمكن استمرارها، والأفضل تناول كمية معتدلة بانتظام، وتدريب الشهية على الانضباط، وليس الحرمان.


إعداد الحلوى
وفي مقدمة النصائح التي تساعد على دمج الحلوى ضمن نظام غذائي صحي إعداد الحلويات في البيت. ويسمح ذلك بالتحكم في المكونات من حيث النوعية والكمية.


وبداية يمكن خلط الدقيق العادي مع دقيق الشوفان لمزيد من الألياف التي تحقق الشبع، وتضبط الشهية.


ويمكن خفض كمية الزبدة أو الزيت المستخدم إلى النصف، واستخدام صلصة التفاح غير المحلاة للنصف الآخر، وهو ما يضيف نسيجاً رطباً.


وفي بعض أنواع الحلويات يمكن استخدام كميات أقل بكثير من السكر المضاف عما تتطلبه الوصفة، أو تقليلها حسب الذوق.


ويساعد اختيار وصفات تشمل الزبادي أو مسحوق البروتين لإضافة المزيد من البروتين إلى الحلوى، ما يعزّز الشعور بالرضا والشبع، ويبطئ الارتفاع السريع للسكر في الدم.


كذلك، توفر الحلويات المبنية على الفاكهة تغذية إضافية مثل: الألياف ومضادات الأكسدة مع الاحتفاظ بالمذاق السكري.


طريقة التناول
وبحسب "ليفينغ سترونغ"، بالإمكان أيضاً كبح الرغبة في تناول المزيد من الحلويات كل يوم عن طريق تقسيم قطعة الحلوى إلى قسمين، وتناول كل قسم في وقت مختلف.


ويساعد تأخير الحلوى إلى نهاية الوجبة على ضبط الرغبة في تناول السكر.
ويُنصح بإذابة قطعة الحلوى في الفم، والتمهل في المضغ والابتلاع لإشباع الرغبة في المذاق السكري.

24

MENAFN22022024000208011052ID1107885436

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث