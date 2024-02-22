كيف تكون الحلوى جزءاً من النظام الغذائي الصحي؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الحلويات واحدة من أكبر الأشياء التي يجد الناس صعوبة في التخلي عنها، وواحدة من الأسباب الأولى التي تجعل الناس يبتعدون عن مسار فقدان الوزن أو ضبطه.ومع ذلك، الحلويات جزء من النظام الغذائي المتوازن والصحي إذا تم تناولها باعتدال، ووفق معايير صحية.



ووفق "ستادي فايندز"، ينصح خبراء التغذية بعدم استبعاد الحلوى من النظام الغذائي الصحي، فالرغبة الدائمة في تناول طعام معين لا يمكن استمرارها، والأفضل تناول كمية معتدلة بانتظام، وتدريب الشهية على الانضباط، وليس الحرمان.



إعداد الحلوى

وفي مقدمة النصائح التي تساعد على دمج الحلوى ضمن نظام غذائي صحي إعداد الحلويات في البيت. ويسمح ذلك بالتحكم في المكونات من حيث النوعية والكمية.



وبداية يمكن خلط الدقيق العادي مع دقيق الشوفان لمزيد من الألياف التي تحقق الشبع، وتضبط الشهية.



ويمكن خفض كمية الزبدة أو الزيت المستخدم إلى النصف، واستخدام صلصة التفاح غير المحلاة للنصف الآخر، وهو ما يضيف نسيجاً رطباً.



وفي بعض أنواع الحلويات يمكن استخدام كميات أقل بكثير من السكر المضاف عما تتطلبه الوصفة، أو تقليلها حسب الذوق.



ويساعد اختيار وصفات تشمل الزبادي أو مسحوق البروتين لإضافة المزيد من البروتين إلى الحلوى، ما يعزّز الشعور بالرضا والشبع، ويبطئ الارتفاع السريع للسكر في الدم.



كذلك، توفر الحلويات المبنية على الفاكهة تغذية إضافية مثل: الألياف ومضادات الأكسدة مع الاحتفاظ بالمذاق السكري.



طريقة التناول

وبحسب "ليفينغ سترونغ"، بالإمكان أيضاً كبح الرغبة في تناول المزيد من الحلويات كل يوم عن طريق تقسيم قطعة الحلوى إلى قسمين، وتناول كل قسم في وقت مختلف.



ويساعد تأخير الحلوى إلى نهاية الوجبة على ضبط الرغبة في تناول السكر.

ويُنصح بإذابة قطعة الحلوى في الفم، والتمهل في المضغ والابتلاع لإشباع الرغبة في المذاق السكري.

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