وظائف شاغرة لأعضاء هيئة تدريس - تفاصيل

MENAFN - Al Wakeel News)تعلن جامعة الحسين بن طلال عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريــس وفقاً للتفاصيل التاليــة:1.أن يكون المتقدم حاصلاً على جميع درجاته العلمية بالدراسة المنتظمة من جامعات معترف بها.

2.أن يكون المتقدم أردنــي الجنسية.

3.أن يكون المتقدم حاصل على إجازة ممارسـة العمــل الأكاديمــي.

4.سيتم استبعاد أي طلب مخالـف لشـروط الاعلان.

5.تحتفظ الجامعة بحقها في عــــدم تعبئة الشاغـــر.

6.الشــروط الخاصــــة:

.الطاقة المتجددة

1.يفضل من لديــه خبرة في تدريس مواد الماجستير (الطاقة المتجددة).

2.يفضل من لديـــه خبرة في الاشراف على رسائل الماجستير.

3.يفضل من لديه انتاج علمي في مجال (الطاقة المتجددة).

.هندسة الحاسوب

1.ان يكون تخصص المتقدم في البكالوريوس هندسة الحاسوب (أو أحد فروعه) أو هندسة الاتصالات أو علم الحاسوب.

2.ان يكون تخصص المتقدم في الماجستير (أمن شبكات الحاسوب).



*على الراغبين في التقدم لملء هذه الشواغر مراجعة جامعة الحسين بـن طلال – دائرة أمانة سـر المجالس- معان خلال ساعات الدوام الرسمي.

الوثائق المطلوبـــــــــة:

1.صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة.

2.صورة مصدقة عن شهادة البكالوريوس وكشف العلامات.

3.صورة مصدقة عن شهادة الماجستير وكشف علامات المواد.

4.صورة مصدقة عن شهادة الدكتوراة.

5.صورة مصدقة عن شهادة/ شهادات المعادلة.

6.ثلاث صور شخصيـــــة.

7.الخبرات العمليـــــــة، الـدورات.

8.صورة عن دفتر العائلة وصورة عن هوية الاحول المدنية أو (جواز السفر لغير الأردنيين).

9.السيــــــــــرة الذاتيــــــة.

ملحوظات:

- تُقبل الطلبات ابتـداءً من تاريــخ اليوم وحتى نهايــة دوام يــوم الأربعاء الموافق 28/2/2024م









