Thursday, 22 February 2024 03:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأزمات تلاحق حسام حبيب.. يوتيوب يحذف أغنية 'كدابة'

2/22/2024 6:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استطاع المنتج والموزع الموسيقي محمد شفيق حذف أغنية "كدابة" للفنان حسام حبيب من منصة "يوتيوب"، بعد تمكنه من "إثبات سرقة اللحن الخاص بأغنية قام بإنتاجها سابقاً".
واتهم المنتج محمد شقيق صناع أغنية "كدابة" بسرقة تيمة موسيقية من أغنية "بياعة" التي أنتجها ولحنها للفنان محمود عز، وهو ما رفضه ملحن أغنية حسام حبيب، مؤكداً امتلاكه حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأغنية.


وأوضح شفيق في حديث خاص لـ"فوشيا" أنه قدم جميع المستندات والوثائق التي تُثبت ملكيته، كمؤسس لشركة "آي كريتيف استوديوز" والفنان محمود عز، لحقوق الملكية الفكرية للأغنية، وعليها قامت منصة "يوتيوب" بحذف الأغنية.

24

MENAFN22022024000208011052ID1107885434

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث