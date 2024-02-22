الأزمات تلاحق حسام حبيب.. يوتيوب يحذف أغنية 'كدابة'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استطاع المنتج والموزع الموسيقي محمد شفيق حذف أغنية "كدابة" للفنان حسام حبيب من منصة "يوتيوب"، بعد تمكنه من "إثبات سرقة اللحن الخاص بأغنية قام بإنتاجها سابقاً".
واتهم المنتج محمد شقيق صناع أغنية "كدابة" بسرقة تيمة موسيقية من أغنية "بياعة" التي أنتجها ولحنها للفنان محمود عز، وهو ما رفضه ملحن أغنية حسام حبيب، مؤكداً امتلاكه حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأغنية.
وأوضح شفيق في حديث خاص لـ"فوشيا" أنه قدم جميع المستندات والوثائق التي تُثبت ملكيته، كمؤسس لشركة "آي كريتيف استوديوز" والفنان محمود عز، لحقوق الملكية الفكرية للأغنية، وعليها قامت منصة "يوتيوب" بحذف الأغنية.
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