أغنية أطفال لسمير غانم تذاع لأول مرة - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت الإعلامية المصرية نهلة ياسين زوجة الشاعر شوقي حجاب، أن زوجها الراحل كان يمتلك مئات الشرائط التي تحتوي على أغاني الكثير منها نادر وبعضها لم يذاع حتى الآن، حيث أنه كتب أكثر من ألف أغنية.وقالت نهلة ياسين، خلال لقائها ببرنامج معكم مع منى الشاذلي، عبر فضائية ON المصرية: "شوقي حجاب كان يقوم بالبحث في شرائط أغانيه المسجلة وجد أغنية للأطفال بصوت الفنان الراحل سمير غانم، قام بتسجيلها في الاستوديو، لكنها لم تذاع من قبل نهائياً".

وأضافت زوجة الشاعر الراحل، "كان شوقي حجاب يقوم بالعمل على هذه الأغنية والتقى سمير غانم الذي استمع فأعجبته وقام بتسجيلها في الاستوديو، ثم نسيها الجميع حتى شوقي ولم يفتكرها إلا وقت العثور عليها".

فيما أذيعت الأغنية لأول مرة بصوت سمير غانم خلال البرنامج، بعد أن طلبت منى الشاذلي من نهلة ياسين عرضها خلال البرنامج لأول مرة منذ إنتاجها.

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